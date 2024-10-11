إيطاليا وفرنسا يخلطان الأوراق في دوري الأمم الأوروبية!

روما (أ ف ب)



خُلطت أوراق المجموعة الثانية، بتعادل إيطاليا «المنقوصة» على أرضها أمام بلجيكا 2-2، في حين حققت فرنسا في حقبة ما بعد اعتزال مهاجمها أنطوان جريزمان وغياب كيليان مبابي فوزاً صريحاً على إسرائيل 4-1، في الجولة الثالثة من المستوى الأول، ضمن دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

على الملعب الأولمبي في العاصمة روما، تقدم المنتخب الإيطالي بهدفي أندريا كامبياسو (2) وماتيو ريتيجي (24)، قبل أن تستفيد بلجيكا من طرد لورنتسو بيليجريني، قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول، لتقلص الفارق بفضل ماكسيم دي كويبر (42) وتدرك التعادل في الثاني عبر لياندرو تروسار (61).

لخّص المدرب الإيطالي لوتشانو سباليتي ما حصل، قائلاً «لقد استقبلنا هدفين من ركلتين ثابتتين، هناك أشياء يجب تطويرها، لكنني رأيت أيضاً فريقا أظهر شخصية» رغم حالة الطرد.

وأهدر المنتخب الإيطالي أول نقطتين له في المسابقة القارية، لكنه حافظ على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط متقدماً بفارق نقطة عن فرنسا وثلاث عن بلجيكا، وتتذيل إسرائيل ترتيب الفرق من دون نقاط.

ورفعت إيطاليا سلسلة مبارياتها من دون هزيمة على أرضها إلى تسع، حيث تعود آخر خسارة لـ «الأزوري» إلى 23 مارس 2023 وكانت أمام إنجلترا 1-2 في نابولي.

وهو التعادل الأول لإيطاليا أمام «الشياطين الحمر»، بعد ثلاثة انتصارات توالياً، حيث فازت مرتين بالنتيجة ذاتها 2-1 في عام 2021، و2-0 بقيادة أنتونيو كونتي في عام 2016.

وتنتقل إيطاليا شمالاً إلى أوديني لمواجهة إسرائيل التي ما زالت من دون رصي، حيث إن الفوز بالتزامن مع انتصار فرنسا على بلجيكا سيمنحها بطاقة المربع الذهبي للمسابقة القارية والتصنيف في المركز الأول بين المنتخبات خلال التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، علماً أنها غابت عن النسختين الأخيرتين من نهائيات كأس العالم.

في المقابل، افتقد الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا لمايسترو خط الوسط كيفن دي بروين للإصابة والمهاجم روميلو لوكاكو الذي طلب مرة أخرى استبعاده من أجل التركيز على استعادة لياقته الكاملة.

وبكّر أصحاب الأرض بالتسجيل بعد دقيقتين من صافرة البداية، فبعد لعبة مشتركة استهلها الدفاع تقدم فيديريكو ديماركو على حدود منطقة الجزاء، وأرسل عرضية إلى القائم البعيد للمدافع أندريا كامبياسو الذي سجل على مرحلتين، بعدما تصدى حارس القادسية السعودي كون كاستيلز للتسديدة الأولى قبل أن تهز الثانية شباكه.

وأضافت إيطاليا الثاني بعد تسديدة من خارج المنطقة من كامبياسو صدها كاستيلز، وعادت إلى ماتيو ريتيجي الذي أودعها في المرمى الخالي (24).

وتلقى الفريق المضيف ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه لورنتسو بيليجريني، إثر خطأ قوي على أرثور ثياتي لينال على إثره بطاقة صفراء، قبل أن يعود حكم اللقاء إلى حكم الفيديو المساعد «الفار» لرفع البطاقة الحمراء (40).

واستفادت بلجيكا من التفوق العددي، لتقلص الفارق بعد دقيقتين عبر ماكسيم دي كويبر الذي سدد بقدمه اليسرى كرة قوية من 20 متراً على يمين الحارس جانلويجي دوناروما.

وأدرك تروسار التعادل بعدما انقضى على الكرة داخل منطقة الجزاء (61).

وعلى ملعب بوجيك أرينا في بودابست، سجلت فرنسا رباعية في مرمى إسرائيل، تناوب على تسجيلها إدواردو كامافينجا (7) وكريستوفر نكونكو (28) وماتيو جيندوزي (87) وبرادلي باركولا (89).

وزج المدرب ديدييه ديشامب الذي أجرى ستة تغييرات، مقارنة مع التشكيلة الفائزة على بلجيكا بهدفين نظيفين في 9 سبتمبر، بلاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني ميكايل أوليسيه ومهاجم تشيلسي الإنجليزي نكونكو في أول مباراة لمنتخب «الديوك» بعد إعلان جريزمان اعتزاله الدولي، كما أشرك الثنائي راندال كولو مواني وعثمان ديمبلي.

وحمل أوريليان تشواميني شارة القيادة، في ظل غياب نجم ريال مدريد الإسباني مبابي الذي فضّل ديشامب إراحته لتعافيه من إصابة، ليلعب إلى جانب زميله في الريال كامافينجا.