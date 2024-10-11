اليابان.. «الصدارة المريحة» من «الجوهرة المشعة»

أديليد (أ ف ب)



سقط المنتخب السعودي على يد ضيفه الياباني 0-2، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للدور الثالث والحاسم، من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

نجحت اليابان في العودة بثلاث نقاط ثمينة وضعتها في صدارة مريحة للمجموعة، ومن دون أي خسارة، بعد ثلاث جولات، ذلك بفضل هدفي دايشي كامادا (14) وكوكي أوجاوا (81).

ويتصدر الساموراي الياباني المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط، بفارق خمس نقاط عن كل من أستراليا التي حققت فوزها الأول في هذا الدور على حساب الصين 3-1، والسعودية والبحرين.

وشهد اللقاء حضوراً جماهيرياً كبيراً، من جانب جماهير الأخضر في ملعب الجوهرة المشعة وبلغ 56223.

وتوزعت المنتخبات الـ18 المتأهلة من الدور الثاني على ثلاث مجموعات، يتأهل البطل والوصيف بعد عشر جولات ممتدة حتى يونيو 2025.

ويتوفر مقعدان آخران في الدور الرابع لستة منتخبات تحتل المركزين الثالث والرابع، مع إمكانية وصول المتأهلين إلى تسعة عبر ملحق عالمي.