«الإمارات للدراجات» يطارد «الفوز 81»

روما (وام)



يشارك فريق الإمارات للدراجات الهوائية، السبت، في السباق الأخير لهذا الموسم «لومبارديا»، وهو يتصدر تصنيف الاتحاد الدولي للدراجات.

ويقود بطل العالم تادي بوجاتشار، فريق الإمارات، بعد فوزه المستحق في جيرو ديل إميليا، ما يجعله قريباً من إنهاء الموسم بأداء متميز في لومبارديا.

وبعد موسم استثنائي، يسعى بوجاتشار للفوز بلقبه الرابع على التوالي في لومبارديا، ليضيفه إلى إنجازاته الثلاث الماضية وخمسة انتصارات في سباقات يوم واحد في عام 2024.

ويتمتع بوجاتشار، بمعرفة جيدة بسباقات اليوم الواحد؛ إذ قدم أداءً متميزاً على مدار مسيرته مع انتصارات بارزة في سباقات سترادي بيانكي ولييج-باستون-لييج، وأحدثها في بطولة العالم في زيوريخ مؤخراً، حيث أثبت مرة أخرى أنه أفضل دراج في العالم، من خلال هجوم فردي لمسافة 100 كم ليحصل على قميص بطل العالم.

وقال تادي بوجاتشار، إنه موسم مذهل، وإنه يريد إنهاءه بأفضل طريقة ممكنة.

يذكر أن جهود فريق الإمارات نحو حصد اللقب التاريخي والمركز الأول على مستوى العالم ستواجه تحدياً كبيراً، من مجموعة قوية من المنافسين، حيث يسعى دراج فريق إنيوس جرينادير، توم بيدكوك، لترك بصمته في نتائج السباق، بعد بداية جيدة للموسم بفوزه في سباق أميستيل جولد، ويأمل في استعادة مستواه مرة أخرى، إثر تعرضه لإصابة هذا الموسم.

ويسعى ريمكو إيفينبويل، الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية مرتين، إلى إضافة المزيد إلى سجله الحافل بالانتصارات في سباقات اليوم الواحد، والتي تتضمن بالفعل فوزين تاريخيين في لييج-باستوني-لييج في عامي 2022 و2023.

وخاض الدراج البلجيكي، الذي يتنافس على دراجته الذهبية الجديدة، بعض التحديات الضخمة مع بوجاتشار في السنوات الأخيرة.

وفي «النسخة 118» من السباق، يتنافس الدراجون على مسافة 252 كم من بيرجامو إلى كومو ذات المناظر الخلابة.

ويوفر آخر السباقات التاريخية الخمس لهذه السنة سباقاً شرساً مع 4800 متر من الطرق الصاعدة التي ستدفع المتسابقين إلى أقصى قدراتهم.

وربما يكون كولما دي سورمانو الشهير «بطول 13.1 كم ونسبة انحدار تدريجي تصل إلى 6.5%»، مع تبقي 45 كم على النهاية، لحظة حاسمة في السباق.

وتمنح هذه الطرق الصاعدة الصعبة لبوجاتشار فرصة ذهبية لإطلاق إحدى هجماته الشهيرة.

ويدخل فريق الإمارات سباق إل لومبارديا، وهو على أعتاب كتابة تاريخ مجيد في سباقات الدراجات، حيث حقق 80 فوزاً هذا الموسم، ويقترب من إنجاز فريق كولومبيا-إتش تي سي الذي حقق 85 فوزاً في عام 2009.

ويقود المجموعة تادي بوجاتشار، ساعياً إلى الفوز رقم 81 للفريق - والفوز الخامس والعشرين له شخصياً- بينما يواصل الفريق سعيه الدؤوب نحو المجد.