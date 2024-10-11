هالاند «الهداف التاريخي» بـ «البصمة 34»

أوسلو (رويترز)



واصل المهاجم إرلينج هالاند كتابة التاريخ في كرة القدم، بعدما سجل «ثنائية» في فوز النرويج 3-صفر على سلوفينيا، في المجموعة الثالثة من المستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 34 هدفاً.

وارتقى هالاند لمستوى الحدث، بعدما ارتدى شارة القيادة في غياب مارتن أوديجارد للإصابة.

وقال هالاند للصحفيين «بالطبع، إنه أمر هائل وتاريخي، أنا سعيد، إنه رقم قياسي رائع، لا تزال أمامي سنوات طوال، أستمتع بوقتي».

وافتتح هالاند التسجيل بعد سبع دقائق من بداية المباراة، عندما تابع الكرة بعد تصدي يان أوبلاك حارس مرمى سلوفينيا لمحاولة من أنطونيو نوسا، ليصل إلى هدفه الدولي 33 متساوياً مع يورجن يوفي، الذي حقق هذا الرقم القياسي أمام منتخب نمساوي دولي للهواة في يونيو 1934.

وكاد هالاند «24 عاماً» يحطم الرقم القياسي في وقت مبكر من الشوط الثاني، لكنه سدد برأسه فوق العارضة، وبعد دقائق قليلة ضاعف زميله المهاجم ألكسندر سورلوث النتيجة لمصلحة النرويج.

وأمضى هالاند الجزء الأول من الشوط الثاني، في محاولة صناعة الفرص لزملائه، حتى الدقيقة 62، عندما حصل على تمريرة من سورلوث، ووضعها في الشباك.

وبهذا يصل مهاجم مانشستر سيتي إلى هدفه 34 في 36 مباراة دولية، أقل بتسع مباريات عن يوفي.

وقال هالاند «تعاملنا مع المباراة بصورة جيدة، أنا فخور، إنه رقم قياسي صمد طويلاً، لم أشعر بمثل هذا النشاط في الملعب منذ وقت طويل».

وتتصدر النرويج، التي لم تتأهل إلى أي مسابقة كبرى منذ بطولة أوروبا 2000، المجموعة برصيد سبع نقاط، وتتقدم بفارق ثلاث نقاط على النمسا وسلوفينيا، بينما تتذيل كازاخستان ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وتلعب النرويج في المباراة المقبلة أمام مضيفتها النمسا يوم الأحد المقبل.

وقال هالاند «الآن تنتظرنا مباراة صعبة خارج ملعبنا، رغم أننا فزنا على ملعبنا، لا ينبغي أن نرفع سقف آمالنا عالياً، لا يجب أن نبالغ في التفاؤل».