مانشيني: السعودية تنافس أستراليا على «الوصافة»!

الرياض (د ب أ)



اعتبر الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، أن الخسارة أمام اليابان منطقية، نظراً لقوة الفريق المنافس، الذي وصفه بأنه أحد أفضل المنتخبات في آسيا.

وخسر المنتخب السعودي صفر- 2 أمام ضيفه الياباني، في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء، الذي أقيم على ملعب «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة، إن لاعبي المنتخب السعودي قدموا مباراة جيدة أمام أحد أفضل المنتخبات في القارة الآسيوية، مشيراً إلى أن «الأخضر» سينافس أستراليا على «وصافة» المجموعة، بعد ذهاب اليابان بعيدا في الصدارة.

أضاف مانشيني أنه رغم الأداء الجيد فإن اللاعبين لم يصنعوا فرصاً كافية أمام اليابان، وكان ينبغي عليهم فعل ذلك من أجل البقاء في المباراة.

وقال: «لا نعيش في الماضي، المهم التأهل بغض النظر عن الترتيب، قبل 3 سنوات كان الحال مختلف من الممكن أن اللاعبين كانوا يلعبون أكثر أو أصغر سناً، نحن نتعامل مع اللحظة الحالية بالوضع الحالي».

ولفت المدرب الإيطالي إلى أنه بعد الدقيقة 70 كان هناك هبوطاً بدنياً للاعبين، مضيفاً: «كنا نرغب بلعب هجمات مرتدة وكانت تعود علينا، نعم قد نكون فقدنا تركيزنا في نهاية المواجهة».

ورفع منتخب اليابان، الذي لم يغب مطلقاً عن كأس العالم منذ نسخة المسابقة عام 1998 بفرنسا، رصيده إلى 9 نقاط، ليواصل التحليق في الصدارة منفرداً، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في مبارياته الثلاث الأولى.

في المقابل، توقف رصيد المنتخب السعودي، الذي تكبد خسارته الأولى في المجموعة، عند 4 نقاط، ليتراجع للمركز الثالث، متأخراً بفارق الأهداف عن منتخب استراليا، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في الرصيد نفسه.