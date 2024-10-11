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الرياضة

ميسي يصف مباراة فنزويلا والأرجنتين بـ«المروعة»!

ميسي يصف مباراة فنزويلا والأرجنتين بـ«المروعة»!
11 أكتوبر 2024 09:20

ماتورين (رويترز)

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تعادلت الأرجنتين 1-1 مع فنزويلا، في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.
وشهدت المباراة عودة قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي للعب على المستوى الدولي، بعد تعافيه تماماً من إصابة تعرض لها في نهائي كوبا أميركا أمام كولومبيا في يوليو الماضي.
وسدد ميسي «37 عاماً» كرة قوية تصدى لها حارس فنزويلا، وتابعها أوتامندي الذي أحرز هدف تقدم الأرجنتين، بعد 13 دقيقة من انطلاق المباراة التي تأخرت نصف ساعة بسبب الأمطار الغزيرة.
وقدم حارس الأرجنتين جيرونيمو رولي، الذي حل محل إيميليانو مارتينيز الذي يقضي عقوبة الإيقاف مباراتين بسبب سلوكه المسيء، أداءً رائعاً ليتصدى لتسديدات سولومون روندون في الشوط الأول.
لكن المهاجم الفنزويلي صاحب العزيمة أدرك التعادل في الشوط الثاني بضربة رأس استثنائية، بعد تمريرة عرضية من يفرسون سوتيلدو، ليتقدم فريقه مؤقتاً إلى المركز السادس في الترتيب برصيد 11 نقطة.
سعت الأرجنتين للفوز، بعد أن دفع مدربها ليونيل سكالوني بكل من لياندرو باريديس ولاوتارو مارتينيز قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، لكن الملعب المبتل بسبب الأمطار زاد من نقاط ضعف الفريق المتوج بكأس العالم.
وقال ميسي لمحطة «تي.واي.سي» التلفزيونية الرياضية «كانت مباراة مروعة، لم نتمكن حتى من لعب تمريرتين متتاليتين، وتوقفت الكرة بسبب المياه في الملعب، من الصعب اللعب في هذه الظروف، الملعب لم يساعد».
وأضاف المدافع رودريجو دي بول «أفضل ظروف لعب بالنسبة لنا هي أن يكون هناك ملعب جيد وطقس جيد، وأن تنطلق الكرة. نحن لا نطلب الكثير، أليس كذلك؟».
وحافظت الأرجنتين على صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة وستواجه بوليفيا يوم الثلاثاء، بينما تحل فنزويلا ضيفة على باراجواي.

تصفيات كأس العالم
الأرجنتين
فنزويلا
ليونيل ميسي
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