إيجور من شباب الأهلى إلى التألق مع البرازيل

سانتياجو (رويترز)



حققت البرازيل الباهتة فوزاً صعباً 2-1 على مضيفتها تشيلي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، بفضل هدف «البديل» لويز هنريكي في الدقيقة 89.

وبعد الخسارة المخيبة للآمال أمام باراجواي، كان يتعين على البرازيل أن تعوض تأخرها بهدف، إذ وضع إدواردو فارجاس تشيلي في المقدمة بضربة رأس رائعة، بعد عرضية فيليبي لويولا في الدقيقة الثانية.

وأهدرت تشيلي عدة فرص لتعزيز تقدمها، لكن البرازيل تمكنت من إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عندما انطلق سافينيو بشكل جيد من الناحية اليمنى، ومرر عرضية إلى إيجور جيسوس لاعب شباب الأهلي السابق الذي وضع الكرة برأسه في المرمى.

وسيطرت البرازيل على مجريات الشوط الثاني، وسجلت هدف الفوز الباهت، في وقت متأخر من المباراة، من تسديدة رائعة من لويز هنريكي زميل جيسوس في فريق بوتافوجو الذي سدد كرة قوية من حافة منطقة الجزاء، لتضمن بطلة العالم خمس مرات ثلاث نقاط كانت في أمس الحاجة إليها.

وتقدمت البرازيل بهذا الفوز إلى المركز الرابع في الترتيب برصيد 13 نقطة، وتتأخر بفارق نقطتين عن أوروجواي صاحبة المركز الثالث وثماني نقاط عن الأرجنتين المتصدرة.