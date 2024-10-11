ناجلسمان: ألمانيا تريد «البسمة» على وجه البوسنة



زينتيسا (د ب أ)



قال يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، إنه لا يرغب في الشكوى من القائمة الطويلة من اللاعبين المصابين في صفوفه قبل مواجهة البوسنة والهرسك «الجمعة».

وعوضاً عن ذلك، ينظر ناجلسمان إلى الموقف باعتباره فرصة للاعبين الأساسيين والجدد، والذين لم يلعبوا كثيراً مؤخراً.

وطالب ناجلسمان اللاعبين المنضمين لقائمة المباراة، بأن يكونوا ملتزمين بالمباراة من حيث الشخصية، وأن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل الفوز في النهاية.

واضطر كل من بنيامين هنريكس وديفيد روام وجمال موسيالا وكاي هافيرتز وروبن كوخ إلى الخروج من القائمة، فيما لم يتم اختيار الحارس مارك أندير تير شتيجن، والمهاجم نيكلاس فولكروج في القائمة.

وقال ناجلسمان عن القائمة الطويلة للاعبين المصابين: «لا نعرف حقاً كيف سيؤثر ذلك علينا».

وتم اختيار تير شتيجن حارساً أساسياً، بعد اعتزال مانويل نوير اللعب دولياً عقب نهائيات أمم أوروبا 2024، لكنه تعرض لإصابة قوية في الركبة مع برشلونة الإسباني، ومن المتوقع عودته الصيف المقبل.

وأمام البوسنة، يشارك الحارس ألكسندر نوبل في المباراة الدولية الأولى له، فيما يحصل أوليفير باومان، حارس هوفنهايم، على فرصة المشاركة في المباراة الدولية الأولى، حينما يلعب أمام هولندا يوم الاثنين المقبل.

وقال نوبل: «من الناحية الرياضية، إنها المباراة المهمة الآن، وهو أمر كبير بالنسبة لي».

ورغم ذلك، لم يقرر ناجلسمان بعد من سيكون المهاجم الذي سيحل محل فولكروج، وسيختار ما بين جوناثان بوركاردت، مهاجم ماينز، وتيم كلايندينست مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ، للمشاركة أساسياً للمرة الأولى مع المنتخب الألماني.

وأوضح ناجلسمان: «واحد منهما سيشارك»، فيما قال كلايندينست، إن الفريق يجب أن يسيطر على المباراة، مبدياً اقتناعه بأن فريقه لديه الإمكانات اللازمة للفوز على البوسنة في جميع الأحوال.

وقبل توجيه تركيزه نحو كرة القدم، أبدى ناجلسمان تعاطفه مع البوسنة، المنتخب المضيف، بعدما ضربت البلاد بعض الفيضانات القوية مؤخراً.

وكانت قرية جابالينكا الجبلية، والتي تبعد بحوالي 30 كيلو متراً شمال مدينة موستار، الأكثر تضرراً، حيث تسببت الأمطار الغزيرة والعواصف في دفن المنازل، ويعتقد بعضهم أن الصخور تساقطت من أعلى الجبل. و

قال ناجلسمان إن المنتخب الألماني سيحاول أن يقدم ليلة كروية ربما تسهم بشكل أو بآخر في رسم البسمة على وجوههم.

كما وجه ناجلسمان أيضاً رسالة واضحة للحارس بيرند لينو، والذي أبدى عدم رضاه مؤخراً عن الانضمام إلى القائمة خياراً ثالثاً في مركزه.

وقال ناجلسمان: «بيرند اتخذ قراره، لم يغلق الباب، لكنه أيضاً لم يفتحه على نطاق واسع».

وبعد إصابة تير شتيجن، أراد ناجلسمان اختيار الحارس البالغ من العمر 32 عاماً، والذي يلعب لفولهام الإنجليزي، حارساً ثالثاً، لكن ذلك لم يكن كافياً بالنسبة له.

وقال لينو لناجلسمان، إنه يفضل التدرب في لندن من دون الالتزام مع منتخب بلاده.

وقال مدرب المنتخب الألماني: «الأمر بسيط نسبياً، لقد تقدم بطلبات لم أتمكن من تنفيذها لأسباب داخلية، حيث ناقشت ذلك مع الجهاز الفني، وكذلك مع مدرب حراس المرمى، لهذا السبب أعطيته منظوراً مثيراً للاهتمام للغاية، وهو ليس قصير المدى، ولكن على المدى المتوسط، لكن اللاعب لم يكن سعيداً بذلك وقرر عدم الحضور الآن».

وأوضح ناجلسمان إنه إذا لعب بشكل رائع، ولم يتمكن أي شخص آخر القيام به، فإن الباب سيكون مفتوحاً على مصراعيه مجدداً، لكنه أشار إلى أن الحارس لم يعد يبلغ من العمر 25 عاماً، لكنه أيضاً يتمتع بالنضج في تقييم الأمور، وسيكون مرحباً به إذا فعل ذلك بنفسه.