جرين.. نهاية «الرحلة الرائعة»



نيويورك (أ ف ب)



اعتزل داني جرين، أحد أربعة لاعبين فقط فازوا بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مع ثلاثة أندية مختلفة، بعد 15 موسماً قضاها في الملاعب.

وأعلن جرين «37 عاماً» الذي اشتهر بتسديداته الثلاثية، وبلغت نسبة نجاحها 40 في المئة خلال مسيرته، قراره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب قائلاً: «كنت أعرف أن هذا اليوم سيأتي في النهاية».

وتابع «دارت مسيرتي حول هذه اللعبة، حيث أخذتني في جميع أنحاء العالم، وعرفتني على أشخاص رائعين، لقد كانت رحلة رائعة».

وأضاف، «أنا متحمس للفصل التالي، وأتطلع للتغلب على تحديات جديدة».

ودافع جرين عن فريق سان أنتونيو سبيرز الذي توّج معه بلقب الدوري عام 2014، قبل أن يحرز اللقب مجدداً مع تورونتو رابتورز عام 2019، ولوس أنجلوس ليكرز في العام التالي، لينضم مع زميله ليبرون جيمس الفائز مع ميامي وكليفلاند وليكرز، إلى ناد مغلق من روبرت هوري، وجون سالي فازوا بدوري «أن بي أيه» مع ثلاثة أندية مختلفة.

وخاض جرين 832 مباراة، منها 709 لاعباً أساسياً، بلغت خلالها معدلاته 8.7 نقطة و3.4 متابعة و1.5 تمريرة حاسمة و1.0 سرقة في المباراة، وخاص 24 مباراة فقط في الموسمين الماضيين، منها مباراتان مع فيلادلفيا.

كما لعب 20 مباراة لاعباً مبتدئاً «روكي» مع كليفلاند كافالييرز قبل الانضمام إلى سان أنتونيو، حيث أمضى ثمانية مواسم لينتقل مع كواهي لينارد إلى تورونتو.

وقّع مع ليكرز في عام 2019 وتنقّل لاحقاً بين أندية فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز وممفيس جريزليز وكليفلاند.