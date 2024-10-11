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الرياضة

السعودية تعلن بقاء مانشيني مع «الأخضر»

السعودية تعلن بقاء مانشيني مع «الأخضر»
11 أكتوبر 2024 10:44

الرياض (د ب أ)

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أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب «الأخضر» باقٍ في منصبه حتى نهاية التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وخسر المنتخب السعودي صفر- 2 أمام ضيفه منتخب اليابان، في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة من المرحلة الحاسمة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ورفع منتخب اليابان، الذي لم يغب مطلقاً عن كأس العالم منذ نسخة المسابقة عام 1998 بفرنسا، رصيده إلى 9 نقاط، ليواصل التحليق في الصدارة منفرداً، محققاً «العلامة الكاملة» حتى الآن، عقب فوزه في مبارياته الثلاث الأولى.
في المقابل، توقف رصيد المنتخب السعودي، الذي تكبد خسارته الأولى في المجموعة، عند 4 نقاط، ليتراجع للمركز الثالث، متأخراً بفارق الأهداف عن منتخب أستراليا، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في الرصيد نفسه.
وأكد المسحل في حديث لوسائل الإعلام، «شكراً للجمهور الذي حضر ودعم المنتخب ونعتذر لهم، لقد قدمنا أداءً جيداً، لكن النتيجة مؤلمة بلا شك، وأمامنا 7 مباريات قادمة سنركز فيها على تحقيق هدفنا، وهو التأهل للمونديال، وقد أغلقنا ملف المباراة، وننظر للقادم».
وأضاف، «لم نكن سيئين أمام اليابان، ولدينا مشكلة في تسجيل الأهداف والمدرب يدرك ذلك وسترون ما يرضيكم، فقط ادعمونا بوقفتكم ونقدكم البناء»، ومن المقرر أن تقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تلتقي السعودية مع البحرين في جدة، واليابان مع أستراليا في سايتاما، والصين مع إندونيسيا في كينجداو.
وتم توزيع المنتخبات الـ18 المشاركة في المرحلة الحاسمة من تصفيات آسيا للمونديال على 3 مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة.
ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع، من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى المونديال، وبطاقة إلى الملحق العالمي.

تصفيات كأس العالم
السعودية
مانشيني
اليابان
ياسر المسحل
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