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الرياضة

الإكوادور وباراجواي.. «الهجوم العقيم»!

الإكوادور وباراجواي.. «الهجوم العقيم»!
11 أكتوبر 2024 10:51

 
كيتو (د ب أ)

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أهدر منتخبا الإكوادور وباراجواي نقطتين ثمينتين في مشوارهما بتصفيات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، المؤهلة لكأس العالم 2026 .
وفرض التعادل من دون أهداف نفسه على لقاء الإكوادور مع ضيفه باراجواي، بالجولة التاسعة للتصفيات.
وعجز المنتخبان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.
وارتفع رصيد الإكوادور، الذي تعادل للمرة الثالثة مقابل 4 انتصارات وخسارتين، إلى 12 نقطة في المركز الخامس، علماً أنه تم خصم 3 نقاط من رصيده، بناءً على عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
كما ارتفع رصيد باراجواي، الذي تعادل للمرة الرابعة مقابل انتصارين، و3 تعادلات، إلى 10 نقاط في المركز الثامن بجدول الترتيب.
وتصعد المنتخبات الستة الأولى لنهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما يلعب صاحب المركز السابع في الملحق العالمي.

تصفيات كأس العالم
الإكوادور
باراجواي
الأرجنتين
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