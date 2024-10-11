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الرياضة

365 لاعباً في كأس نائب رئيس الدولة لاختراق الضاحية

365 لاعباً في كأس نائب رئيس الدولة لاختراق الضاحية
11 أكتوبر 2024 10:55

 
دبي (وام)

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اعتمد اتحاد ألعاب القوى، مشاركة 365 لاعباً ولاعبة، من جميع الفئات في كأس نائب رئيس الدولة لاختراق الضاحية، التي تقام يوم السبت في نادي كلباء، ضمن الفعالية الأولى لموسم 2024-2025.
وتتضمن البطولة سباقات مختلفة في فئات الأشبال بنين وبنات تحت 16 سنة لمسافة 2 كم، والناشئين والناشئات تحت 18 سنة لمسافة 4 كم، والشباب والشابات تحت 20 سنة لمسافة 6 كم، والعموم للرجال والسيدات لمسافة 9 كم.
وقال راشد آل علي، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، مدير البطولة، إن الاتحاد برئاسة اللواء الدكتور محمد المر يتطلع إلى نجاح جديد للموسم على غرار السنوات الماضية، مشيراً إلى الانتهاء من جميع الترتيبات الفنية والتنظيمية، بالتعاون مع إدارة نادي كلباء.

الإمارات
الشارقة
كلباء
ألعاب القوى
اختراق الضاحية
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