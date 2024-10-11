6 فرق تتنافس على كأس الاتحاد لهوكي الجليد بالعين



العين (وام)



تأهلت فرق الظبي الإماراتي، ووسك، وبانثرز، وأوكرلون، من روسيا في المستويين الأول والثاني للسيدات، وسايبر دبي، وخنجر العُماني، ضمن فئة الرجال إلى نهائي بطولة الاتحاد لهوكي الجليد.

وتختتم البطولة السبت على صالة «الهيلي» في العين، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والتي تنظمها شركة «توجزر وي كان»، بإشراف اتحاد الرياضات الشتوية.

وقالت فاطمة صياح القبيسي، عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات الشتوية، إن البطولة شهدت منافسات قوية، ومستويات فنية متميزة تؤكد تطور هذه اللعبة.

من جانبه، قال خالد الحبسي مدير البطولة، إن كأس الاتحاد تشكل محطة رئيسة في رياضة هوكي الجليد في الدولة، وتسهم في تحقيق إيجابيات كبيرة، من خلال الخبرات المكتسبة، والاحتكاك مع مستويات متطورة من المشاركين.