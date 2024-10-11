ميسي سعيد بالعودة لمنتخب الأرجنتين



كراكاس (د ب أ)

أبدى النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي سعادته بالعودة مجدداً لارتداء قميص منتخب بلاده، بعد تعافيه من الإصابة، معرباً في الوقت نفسه عن استيائه من ملعب مباراة منتخب (راقصو التانجو) ضد مضيفه منتخب فنزويلا. وسقط المنتخب الأرجنتيني في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 مع مضيفه منتخب فنزويلا، في الجولة التاسعة للتصفيات.

وبادر منتخب الأرجننتين (بطل العالم) بالتسجيل عن طريق لاعبه نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 13، لكن سالمون روندون أدرك التعادل لمنتخب فنزويلا في الدقيقة.65 ورغم التعادل، بقي منتخب الأرجنتين، الذي خسر أمام كولومبيا في الجولة الماضية، متربعاً على القمة برصيد 19 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب كولومبيا. في المقابل، ارتفع رصيد المنتخب الفنزويلي، الذي حقق 4 تعادلات مقابل خسارة وحيدة في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالتصفيات، إلى 11 نقطة في المركز السابع.

وصرح ميسي، عقب المباراة للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، «لقد انتظرت فترة طويلة للعب مرة أخرى، وغبت عن العديد من المباريات مع إنتر ميامي، لكنني سعيد بالعودة مرة أخرى». وأضاف «أشعر بالسعادة لأنني قادر على الاستمرارية، وأن أكون هنا مرة أخرى مع الفريق». وشدد ميسي «ملعب المباراة لم يساعدنا على القيام بما نريد القيام به. لم نتمكن من القيام بتمريرتين متتاليتين بسبب الحالة التي كان عليها الملعب».

واختتم ميسي تصريحاته قائلاً: «من الجيد للغاية أن ألعب مرة أخرى في الأرجنتين يوم الثلاثاء القادم. نسافر ونستريح الآن قبل أن نستعد للمباراة المقبلة على ملعبنا».

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع ضيفه منتخب بوليفيا، صاحب المركز السادس برصيد 12 نقطة، يوم الثلاثاء المقبل بالجولة العاشرة للتصفيات. وتصعد المنتخبات الستة الأولى لنهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما يلعب صاحب المركز السابع في الملحق العالمي.