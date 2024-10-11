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الرياضة

باصليب ينال شهادة «مدرب معتمد» من «دولي الكاراتية»

باصليب ينال شهادة «مدرب معتمد» من «دولي الكاراتية»
11 أكتوبر 2024 13:00


علي معالي (أبوظبي)
حصل أحمد سالم باصليب، مدرب منتخبنا الوطني للكاراتيه على الشهادة الدولية «مدرب معتمد» من الاتحاد الدولي للعبة، ليُصبح أول إماراتي يحقق هذه الدرجة من الشهادات التدريبية التي تؤهله ليرتقي كثيراً في مجال اللعبة، وكان باصليب قد حصل مؤخراً على شهادة مدرب معتمد أيضاً من الاتحاد الآسيوي، أثناء فعاليات بطولة آسيا التي جرت مؤخراً في الصين.
عبر أحمد سالم باصليب عن سعادته بهذه الطفرة الكبيرة في مجال التدريب قائلاً: «أجد الدعم والمساندة الكبيرة من جانب الاتحاد برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، حيث يمنحني الثقة الكبيرة، ويدفعنا دائماً للأمام، سواء كلاعبين أو مدربين، وكذلك حكام وإداريين، وهي طفرة كبيرة نعيشها في مجال اللعبة».
ويعد أحمد باصليب من مواهب اللعبة، حيث توج بالعديد من الميداليات الملونة في مسيرته لاعباً دولياً وعربياً وخليجياً، ومنذ أن تولى مهمة مدير المنتخبات الوطنية في مارس 2023، وفي الألعاب الخليجية الأخيرة تولى المهمة الفنية مع بقية أفراد الجهاز، وظهرت بصماته الإيجابية، وتحققت العديد من الميداليات ما بين الذهب والفضة والبرونز على المستوى الخليجي والعربي والقاري أبرزها، برونزية الألعاب الآسيوية في أكتوبر 2023.

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