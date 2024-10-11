«استاد راشد» يستضيف إيران وقطر.. والاستقلال والنصر السعودي



معتصم عبدالله (أبوظبي)

يتأهب استاد راشد بنادي شباب الأهلي بدبي، لاستضافة مباراتي إيران وقطر، ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والاستقلال الإيراني والنصر السعودي في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتضن معقل شباب الأهلي بدبي الذي يتسع لنحو 8 آلاف مشجع، الثلاثاء المقبل، مواجهة إيران وقطر في الجولة الرابعة من «تصفيات المونديال»، بعد قرار الاتحاد الآسيوي باختيار ملعب محايد، وكانت «الجولة الثالثة» لتصفيات المونديال شهدت، تعادل إيران مع أوزبكستان 0-0 في طشقند، وفوز قطر على ضيفه قرغيزستان 3-1، وحافظت أوزبكستان على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام إيران، مقابل 4 نقاط لكل من الإمارات وقطر، ونقطتين لكوريا الشمالية، في حين بقي رصيد قرغيزستان خالياً من النقاط.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع، من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم، وبطاقة إلى الملحق العالمي.

في المقابل، سيكون «استاد راشد» معقل «الفرسان» بدبي، مسرحاً لمباراة منتظرة ثانية تجمع استقلال طهران الإيراني والنصر السعودي، 22 أكتوبر الجاري، ضمن «الجولة الثالثة» من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بدلاً من ملعب «آزادي» في طهران.

وجمع النصر السعودي 4 نقاط من أول جولتين، ليحتل المركز الرابع في ترتيب مجموعة الغرب بالبطولة الآسيوية، يليه استقلال طهران في المرتبة الخامسة برصيد 3 نقاط، ويقضي نظام البطولة الآسيوية، على أن يلعب كل فريق 8 مباريات في مرحلة الدوري، التي تم إقرارها بدلاً من دور المجموعات، على أن يخوض 4 مباريات على أرضه، ومثلها خارج ملعبه.