«البلياردو» يرفع الحصاد إلى 4 ميداليات في البطولة العربية



الرياض (وام)



فاز منتخب البلياردو والسنوكر بميداليتين جديدتين «ذهبية وبرونزية»، رفع بهما رصيده إلى 4 ميداليات «ذهبيتان وبرونزيتان» في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، للعموم والناشئين، المقامة منافساتها حالياً في العاصمة السعودية الرياض.

وجاءت الميداليتان الجديدتان عن طريق، محمد شهاب لاعب منتخب الإمارات للسنوكر، الذي فاز بذهبية في مسابقة فردي الأساتذة، وذلك بعد تغلبه في نهائي المسابقة، على منافسه العراقي فراس كامل 4-0.

وأحرز سيف الزعابي الميدالية البرونزية، في فردي الناشئين للسنوكر، بخسارته في نصف النهائي أمام المصري مينا ملاك 2-3.

وكان منتخبنا قد فاز بميداليتين عن طريق محمود شريف «ذهبية» في مسابقة فردي 9 كرات للبلياردو للرجال، وسالم النعيمي «برونزية» في فردي 9 كرات في البلياردو للناشئين.

وتأهل منتخبنا إلى نهائي فرق الرجال للسنوكر، وذلك بعد فوزه على قطر 3-2 في نصف النهائي، ليلتقي العراق في النهائي.

وفاز خادم المهيري لاعب منتخبنا للناشئين على المصري هيثم الخليدي 5-0 في مسابقة الـ6 كرات، وفاز محمد الجوكر على الكويتي مقداد تقي 5-3 في المسابقة نفسها للرجال، فيما خسر أحمد شهاب من المصري محمود هريدي 3-5 في ختام الدور الأول.