الجمعة 11 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«البلياردو» يرفع الحصاد إلى 4 ميداليات في البطولة العربية

«البلياردو» يرفع الحصاد إلى 4 ميداليات في البطولة العربية
11 أكتوبر 2024 12:40

 
الرياض (وام)

أخبار ذات صلة
القمة الوطنية حول الجرائم المالية تختتم أعمالها في أبوظبي
الأرصاد: فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار


فاز منتخب البلياردو والسنوكر بميداليتين جديدتين «ذهبية وبرونزية»، رفع بهما رصيده إلى 4 ميداليات «ذهبيتان وبرونزيتان» في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، للعموم والناشئين، المقامة منافساتها حالياً في العاصمة السعودية الرياض.
وجاءت الميداليتان الجديدتان عن طريق، محمد شهاب لاعب منتخب الإمارات للسنوكر، الذي فاز بذهبية في مسابقة فردي الأساتذة، وذلك بعد تغلبه في نهائي المسابقة، على منافسه العراقي فراس كامل 4-0.
وأحرز سيف الزعابي الميدالية البرونزية، في فردي الناشئين للسنوكر، بخسارته في نصف النهائي أمام المصري مينا ملاك 2-3.
وكان منتخبنا قد فاز بميداليتين عن طريق محمود شريف «ذهبية» في مسابقة فردي 9 كرات للبلياردو للرجال، وسالم النعيمي «برونزية» في فردي 9 كرات في البلياردو للناشئين.
وتأهل منتخبنا إلى نهائي فرق الرجال للسنوكر، وذلك بعد فوزه على قطر 3-2 في نصف النهائي، ليلتقي العراق في النهائي.
وفاز خادم المهيري لاعب منتخبنا للناشئين على المصري هيثم الخليدي 5-0 في مسابقة الـ6 كرات، وفاز محمد الجوكر على الكويتي مقداد تقي 5-3 في المسابقة نفسها للرجال، فيما خسر أحمد شهاب من المصري محمود هريدي 3-5 في ختام الدور الأول.

الإمارات
البلياردو والسنوكر
اتحاد البلياردو والسنوكر
السعودية
الرياض
آخر الأخبار
سلطان القاسمي يوجه بإعفاء دور النشر في فلسطين ولبنان والسودان من رسوم المشاركة في «الشارقة للكتاب»
سلطان القاسمي يوجه بإعفاء دور النشر في فلسطين ولبنان والسودان من رسوم المشاركة في «الشارقة للكتاب»
اليوم 14:41
القمة الوطنية حول الجرائم المالية تختتم أعمالها في أبوظبي
علوم الدار
القمة الوطنية حول الجرائم المالية تختتم أعمالها في أبوظبي
اليوم 14:22
«قناة بينونة» تكشف عن دورتها البرامجية الجديدة
الترفيه
«قناة بينونة» تكشف عن دورتها البرامجية الجديدة
اليوم 14:17
الأرصاد: فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار
علوم الدار
الأرصاد: فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار
اليوم 14:13
«استاد راشد» يستضيف إيران وقطر.. والاستقلال والنصر السعودي
الرياضة
«استاد راشد» يستضيف إيران وقطر.. والاستقلال والنصر السعودي
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©