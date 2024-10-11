فيليبي ميلو.. الاعتزال في «الثانية والأربعين»!



ريو دي جانيرو (أ ف ب)



يضع مدافع فلومينينسي البرازيلي فيليبي ميلو صاحب الخبرة الكبيرة حداً لمسيرته في ملاعب كرة القدم نهاية عام 2025، وفقاً لما أعلن في بيان.

قال ميلو «41 عاماً» في مقطع فيديو تمت مشاركته عبر حسابه على إنستجرام: «على الرغم من أن عقدي يستمر حتى ديسمبر 2024، إلا أنني أريد وأحلم بالتجديد مع فلومينينسي، وخوض كأس العالم للأندية، لكن قرار إيقاف كرة القدم في نهاية العام المقبل قد تم اتخاذه بالفعل».

وكان ميلو الذي يشتهر بطباعه الحادة والعنيفة في بعض الأحيان داخل المستطيل الأخضر جزءاً من التشكيلة التي أحرزت لقب كأس ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخ فلومينينسي الموسم الماضي، لكن مذاك تضاءلت مشاركته.

وسيشارك فريق ريو دي جانيرو في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة بين 15 يونيو و13 يوليو العام القبل.

وترتبط مشاركة ميلو الذي سيكون قد بلغ سن الـ 42 عاماً بشرط تجديد عقده مع فلومينينسي.

استهل ميلو مسيرته لاعب خط وسط دفاعي أو هجومي قبل أن يتراجع للدفاع.

عاد إلى البرازيل عام 2017 ليدافع عن فريق بالميراس، وانتقل إلى فلومينينسي عام 2022.

خاض عدة تجارب في أندية أوروبية أبرزها، إنتر ويوفنتوس وفيورنتينا في إيطاليا وجالطة سراي التركي.

ارتدى قميص منتخب بلاده في 22 مباراة دولية، وشارك في مونديال جنوب أفريقيا 2010، حيث أطاحت هولندا بطل العالم خمس مرات في ربع النهائي 2-1.