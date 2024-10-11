«القمة النارية» بين سابالينكا وجوف في الصين

ووهان (أ ف ب)



تخوض البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالمياً والأميركية كوكو جوف «الرابعة» مواجهة من العيار الثقيل في الدور نصف النهائي لدورة ووهان الصينية للألف نقطة في التنس، بعد فوز الأولى على البولندية ماجدالينا فريخ 6-2 و6-2، والثانية على مواطنة الأخيرة ماجدا لينيت 6-0 و6-4.

وستجمع المباراة في المربع الذهبي بين لاعبتين تقدمان أفضل ما لديهما هذا العام، حيث فازت سابالينكا (26 عاماً) ببطولتي أستراليا والولايات المتحدة، في حين حققت الشابة ابنة الـ 20 عاماً جوف سلسلة من 9 انتصارات توالياً.

وتواجهت اللاعبتان سبع مرات سابقاً، فكانت الغلبة لمصلحة الأميركية التي تتقدم مع 4 انتصارات مقابل ثلاث هزائم.

ولم تجد سابالينكا، المتوجة باللقب في ووهان في آخر نسختين عامي 2018 و2019، قبل أن تتوقف الدورة بسبب تداعيات فيروس كورونا لأربعة أعوام توالياً لتقام مجدداً هذا العام، أي صعوبة في التغلب على فريخ في ربع النهائي، بخلاف مباراتها السابقة أمام الكازاخستانية من أصل روسي يوليا بوتينتسيفا التي هيمنت عليها في المجموعة الأولى 6-1، قبل أن تقلب البيلاروسية الطاولة وتخرج فائزة.

وأرهقت سابالينكا منافستها البولندية بضرباتها القوية محققة فوزها الخامس عشر في ووهان.

قالت سابالينكا التي واجهت جوف للمرة الأخيرة في نصف نهائي بطولة أستراليا في يناير «أعتقد أن الشيء الرئيس هو، مرة أخرى، التركيز على نفسي، والتركيز على عملي بالقدمين، والتقدم إلى الشبكة، وإنهاء النقطة هناك».

وتابعت «على هذا السطح البطيء، عليك أن تذهب إلى الشباك، عليك أن تكون شجاعاً بما يكفي وإنهاء النقطة هناك، أعتقد أن هذه هي الخطة الرئيسة، لقد نجحت بشكل جيد في لقائنا الأخير، لذلك سألتزم بالخطة، سأحاول وضع أكبر قدر ممكن من الضغط عليها».

في المقابل، بدت جوف لا تقهر على ضربات إرسالها أمام لينيت، وأحرزت المجموعة الأولى، من دون أن تخسر أي شوط، لتعاود كسر الإرسال في الثانية وتحسمها لمصلحتها، فالمباراة.

وبدورها، بلغت الصينية شين يو وانج، الحائزة على الميدالية الفضية في فئة الزوجي المختلط في أولمبياد باريس، الدور نصف النهائي حيث تنتظر مواطنتها الصينية جنج تشينوين، الفائزة بالذهب الأولمبي في الفردي، أو الإيطالية جازمين باوليني الثالثة وصيفة رولان جاروس وويمبلدون.

وقاتلت وانج في أول ربع نهائي في مسيرتها لمدة ساعتين و50 دقيقة، فقلبت خسارتها للمجموعة الأولى وتأخرها في الثالثة الحاسمة 3-5 حيث أنقذت نقطتين للمباراة، إلى فوز مستحق على الروسية إيكاترينا ألكساندروفا 4-6 و7-5 و7-6.

وقالت وانج البالغة 23 عاماً «أنا سعيدة للغاية لأني وصلت إلى الدور نصف النهائي لأول مرة في الصين، إنه شعور خاص للغاية بالنسبة لي، اللعب أمام جماهير بلادي، استمتعت بذلك».

وتابعت «كانت مباراة صعبة للغاية، لقد بذلنا قصارى جهدنا، أعتقد أن الأمر كله كان يتلخص في بضع نقاط، خاصة في الشوط الفاصل».