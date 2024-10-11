مدرب إنجلترا يرفض تغيير عقليته الهجومية



لندن (د ب أ)



أعرب لي كارسلي، المدير الفني المؤقت للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، عن اعتقاده بأن الأسلوب الهجومي الذي ينتهجه يجعله يفوز بمباريات أكثر، وذلك رغم فشله في الفوز على المنتخب اليوناني وتلقيه هزيمة محرجة على ملعب ويمبلي. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن كارسلي الذي حلَّ محل جاريث ساوثجيت بشكل مؤقت، بدأ فترته بالفوز على إيرلندا وفنلندا في سبتمبر الماضي، ولكن تغيرت الأمور بشكل درامي في دوري أمم أوروبا.

وبدأ المنتخب الإنجليزي المباراة بخمسة لاعبين من أصحاب النزعة الهجومية، ولكن من دون مهاجم صريح، في ظل غياب هاري كين، المصاب، فشلت هذه الطريقة في استخراج أفضل ما لدى الفريق أثناء الاستحواذ على الكرة وتركهم مفتوحين من دونها.

واعترف كارسلي، عقب الخسارة، بأنهم جربوا هذه الطريقة لمدة 20 دقيقة في المران عشية يوم المباراة، ولكنه مؤمن بأن مبادئه الهجومية لا تحتاج لتغيير.

وقال: «موقفي وفهمي للتدريب، يجعلني أرغب في الهجوم». وأضاف: «أريد أن أهاجم، رأيتم الفرق تلعب على مستوى منتخبات تحت 21 عاماً، إنه شيء مهم للغاية بالنسبة لي، وبهذه الطريقة تخسر المباريات، تخسر بعض المباريات». وقال: «بالطبع ليست مثالية، ولكن بهذه العقلية اكتشفت أنك بالتأكيد ستفوز بالمزيد من المباريات بدلاً من عدم الفوز بها». وأضاف: «بالطبع الأمر محزن، ولكن لم يتغير أي شيء من حيث الطريقة التي أرى بها اللعبة، لم تتأثر طريقة رؤيتي للعبة».

وعن دخول المباراة بفريق يتمتع بنزعة هجومية من دون مهاجم، قال كارسلي: «أعتقد أن الأمر متعلق بتجربة شيء مختلف». وأضاف: «التوقعات هي أننا سنختار فريق يمكنه الفوز على اليونان بشكل مريح في ويمبلي، يجب أن تأخذ في الحسبان أن المنافس متحفز للغاية وسيحاول إيقافك، وأعتقد أن هذا النهج لا يمكن استبعاده، في بعض الأحيان يتعين علينا أن نكون مبدعين، خاصة مع لاعبينا، ولكن نعم، كان هناك الكثير من التحديات».