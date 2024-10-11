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الرياضة

شباب الأهلي والنصر يتخطيان «100 نقطة» في السلة

شباب الأهلي والنصر يتخطيان «100 نقطة» في السلة
11 أكتوبر 2024 18:47

 
علي معالي (أبوظبي)

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كشر شباب الأهلي والنصر «حامل اللقب والوصيف» لبطولة دوري رجال السلة، عن أنيابهما مبكراً، وتخطي حاجز الـ 100 نقطة، في الجولة الأولى، حيث فاز «الفرسان» على الجزيرة 124-52، و«العميد» على الظفرة 118-88، وتشهد «النسخة 48» مشاركة 8 أندية، بعد عودة الجزيرة بمجموعة من لاعبيه الشباب، والذين يقودهم المدرب السوري محمد القدسي، والذي تدرج بهم من المراحل السنية، حتى أصبحوا دعامة الفريق الأول.
وتأجلت بقية مباريات الجولة إلى 27 أكتوبر الجاري، بدلاً من الاثنين المقبل، لمشاركة 3 أندية في البطولة العربية بالإسكندرية، وهي الوحدة والشارقة والبطائح، والمؤجلة هي البطائح مع الشارقة، والوحدة مع الوصل.
ومع مشاركة 8 أندية هذا الموسم، فإن المرحلة الأولى من الدوري تُقام من دورين، على أن يتم تحديد المرحلة الأولى، من «1 إلى 8»، لاعتماد الأفضلية في استضافة مباريات على ملعب المتقدم في الترتيب.
يحصل صاحب المركز الأول على «نقطة»، لتكون حافزاً له، ويتم احتسابها في المرحلة النهائية، وتتأهل الفرق أصحاب المراكز من 1 إلى 3 إلى نصف النهائي، على أن يتأهل فريق لاحقاً من بين بقية الأندية.
وتقام المرحلة الثانية والنهائية من البطولة بمشاركة 4 فرق المتأهلة بنظام الدورات المجمعة من دورين.

 

كرة السلة
شباب الأهلي
النصر
الجزيرة
الظفرة
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