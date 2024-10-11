«أكاديمية M.O.D» تتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو



الفجيرة (الاتحاد)



وسط حضور جماهيري كبير، وأجواء تنافسية متميزة انطلقت منافسات اليوم الأول من «الجولة الرابعة»، لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لمنافسات فئة «البدلة» في مجمّع زايد الرياضي بالفجيرة.

وشهد اليوم الأول منافسات حماسية لفئات الكبار والأساتذة وتحت 18 عاماً، بمشاركة 550 لاعباً ولاعبة يمثلون مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وفي ختام منافسات اليوم الأول من الجولة الأولى، نجحت «أكاديمية M.O.D» في تصدر المنافسات، بينما حقق العين مركز الوصيف، وبني ياس المركز الثالث.

حضر منافسات اليوم الأول من البطولة، وشارك في تتويج الفائزين، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، واللواء محمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، ومحمد أحمد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، وسعيد عبدالله السماحي، المدير العام لهيئة الفجيرة للسياحة والآثار، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ومحمد عبدالله الظنحاني، مدير مصرف أبوظبي الإسلامي فرع الفجيرة.



وأشاد الدكتور أحمد حمدان الزيودي، بالقيمة الفنية للبطولة والاحترافية التنظيمية، حيث قال: «سعداء باستضافة البطولة الغالية، وسط هذا الحضور الجماهيري الكبير، وشهدنا مستويات فنية استثنائية، وأظهر اللاعبون مهارات عالية، مما يؤكد أن البطولة أصبحت واحدة من المنصات الرئيسية لتطوير اللاعبين وصقل مهاراتهم وإعدادهم للمنافسة على أعلى المستويات»، وتوجه بالشكر إلى اللجنة المنظمة وإلى أسرة مجمع زايد الرياضي على الاستضافة المتميزة، وإخراج البطولة بأفضل صورة.

وقال محمد سالم الظاهري: «تعكس بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو الدعم الاستثنائي الذي تحظى به الرياضة ولعبة الجوجيتسو على وجه الخصوص، من قبل القيادة الرشيدة، كما تؤكد التزامنا ببناء ثقافة رياضية نابضة بالحياة، حيث تلعب البطولة دوراً حيوياً في تطوير قدرات ومهارات اللاعبين، وتفتح لهم آفاقاً جديدة تؤهلهم لقيادة مشهد اللعبة في المستقبل، وتابعنا أداءً متميزاً من جميع المشاركين، وهذا يعكس نجاح خططنا لتطوير اللعبة».

وأضاف: «تسهم البطولة بشكل كبير في بناء قاعدة قوية من اللاعبين المتميزين الذين يملكون الدافع للتطور والتألق محلياً ودولياً، ويساعدهم على ذلك نظام التصنيف المبتكر الذي يحفز على تحسين المهارات والنمو المستمر».

وقال تاليسون سواريز، مدرب أكاديمية M.O.D للجوجيتسو: «بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو حددت معايير عالية للمنافسة، لا سيما أنها تجمع طيفاً من أبرز اللاعبين على الساحة المحلية، واللاعبون قدموا أداءً قوياً ومتوازناً في الجولات الثلاث الأولى، ونملك حظوظاً كبيرة للمنافسة على اللقب، ولاعبونا تدربوا بجدية للمشاركة في هذه الجولة، وكانت النزالات بمثابة اختبار حقيقي لمهاراتهم، ولا شك أن مستوى المنافسة يجبرنا دائماً على تطوير استراتيجياتنا، وفخورون بما قدمه اللاعبون، ونتطلع لمواصلة هذا الأداء وصولاً إلى التتويج».

بدوره، قال البرازيلي أندريه لويز دي ألميدا، لاعب العين «حزام أسود»، الفائز بذهبية فئة الأساتذة وزن 85 كجم: «أشعر بسعادة غامرة لتحقيق الميدالية الذهبية، ومساعدة نادي العين في تعزيز رصيده من النقاط، قبل الجولة الختامية، وبطولة خالد بن محمد بن زايد لها مكانة خاصة لدى جميع المشاركين، نظراً للقيمة الفنية التي تحملها، كونها تجمع نخبة اللاعبين وتوفر لهم بيئة تنافسية عالية المستوى، مما يتيح لنا جميعاً فرصة اختبار مهاراتنا وتطويرها».

وقالت غالية المطروشي، لاعبة الفجيرة للفنون القتالية «حزام أبيض»، الفائزة بذهبية فئة الشابات تحت 18 عاماً وزن 82 كجم: «فوزي بالميدالية الذهبية، خطوة مهمة في مسيرتي الرياضية، خاصة أن المنافسة كانت قوية أمام لاعبات يمتلكن مهارات عالية، والبطولة تعود بالكثير من المكاسب على اللاعبين، لا سيما على صعيد تطوير المهارات، وأشعر بالفخر لأنني تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز لفريقي ولنفسي، وأواصل العمل بجد للتحضير للبطولات القادمة وحصد المزيد من الانتصارات».