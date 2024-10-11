«الإمارات» تحصد «ذهبية» في «أبوظبي جراند سلام» للجودو



أبوظبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، انطلقت بصالة مبادلة آرينا الرياضية بمدينة زايد، «النسخة 15» من بطولة «أبوظبي جراند سلام» للجودو، وحضر الافتتاح معالي جبر محمد غانم السويدي، وزير الدولة، ومحمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي للجودو، وعبيد العنزي، رئيس الاتحادين الكويتي والآسيوي للجودو، وخالد بن حمد العطية، رئيس الاتحادين العربي والقطري للجودو، وناصر علي النبهاني، العضو المنتدب لشركة سلوشنز بلس «إحدى شركات مبادلة للاستثمار»، وعدد من رؤساء اتحادات الجودو، وأيضاً المسؤولين والرياضيين ورجال السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة.

وشهدت الجولة الافتتاحية، تألق بشيرات خرودي التي نجحت في إهداء أول ميدالية ذهبية للإمارات، بفوزها على بطلة منغوليا سوسوربارام، في ختام وزن تحت 52 كجم.

وبدأت بشيرات مشوارها في تصفيات المجموعة، بالفوز على بطله البرازيل أكونسيساو جابرييلا، لتواجه لاعبة كوسوفو ميومينوفيك أيرزا، ونجحت بطلتنا في التفوق عليها، لتقابل في النهائي منافستها المنغولية، لتحرز الميدالية الذهبية الغالية.



وشهدت تصفيات اليوم الأول، فوز لاعبنا الصاعد حميد الشامسي، في مباراته الأولى بالدور التمهيدي، على الفلبيني المخضرم بوماي مارك، في وزن تحت 60 كجم، إلا أنه واجه الفرنسي «المخضرم» ريفول سيدريك في دور الـ 16، وخسر أمامه بفارق الخبرة، ومع ذلك دون اسمه في سجل الاتحاد الدولي بوصفها المشاركة الأولى له.

وخسر لاعبنا الصاعد زايد فيصل النقبي، من لاعب الاتحاد الدولي سيف أزناور، وفي المباراة الثانية رجحت كفة الفرنسي بوبا دامكي على لاعبنا سيف الحمادي في وزن تحت 66 كجم، وخسرت ميثاء محمد النيادي، في وزن تحت 57 كجم، أمام الفرنسية فايزة موكدار، وتفوق الفرنسي راؤول ثيو على لاعبنا زايد إبراهيم البلوشي.

وتستأنف صباح السبت مباريات الجولة الثانية من البطولة، لأبطال الوزن الخفيف المتوسط لوزن تحت 73 كجم، ووزن تحت 81، ويشهد وزن تحت 73 مشاركة ثلاثي منتخبنا الشاب، حيث يخوض محمد يزبيك الدور التمهيدي بلقاء الفائز من مباراة البريطاني وليفرت شورت والفلبيني كويتان جابرييل، ويلعب كريم عبد الكريم مباراته في الوزن نفسه مع الفرنسي فالير ليوناردو، ويلتقي لاعبنا الصاعد راشد علي المشجري، في مباراته الأولى، مع البرازيلي كودا جوليو سيزار، وفي وزن تحت 81 كجم يلعب فيها عزان حسن الزعابي «18 عاماً» مع بطل قبرص جورجاكيس أوديسيوس.

من ناحية أخرى، بدأت اللجنة الوطنية لفحص المنشطات بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للجودو، واللجنة المنظمة للبطولة عملها بمقر إقامة الوفود بفندق الوحدة جراند ميلينيوم وصالة البطولة، مواصلة لمساهماتها السابقة في كل البطولات العالمية التي استضافها اتحاد الجودو وآخرها بطولة العالم، وقام قسم فحص المنشطات قبل انطلاقة منافسات، بأخذ العينات العشوائية لكل المنتخبات، من دون استثناء، وسط تجاوب كبير، ويشرف الكادر الطبي الوطني المختص، بجانب ممثلي الاتحاد الدولي بأخذ عينات عشوائية للمشاركين. وضمت اللجنة الطبية التي باشرت عملها خليل عبدالله العريشي «منظم»، وسالم النعمان، مرافق ضابط فحص المنشطات، وعمر محمد العبيدلي، مهند هارون عبد الكريم، وهنادي على الميسري.

إصابة بيان

افتقد منتخبنا جهود اللاعب المتميز نارمند بيان العائد من أولمبياد باريس، وأحد المرشحين للفوز بإحدى ميداليات البطولة في وزن تحت 66 كجم، بسبب الإصابة التي لحقت به في المعسكر خلال التحضير للبطولة، ليفقد المنتخب جهوده، بعد أن قرر الجهاز الفني تفرغه للعلاج.