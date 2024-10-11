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الرياضة

اليونان فكرت في عدم اللعب أمام إنجلترا!

اليونان فكرت في عدم اللعب أمام إنجلترا!
11 أكتوبر 2024 19:25

 
لندن (د ب أ)

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قال ديميتريوس بيلكاس، لاعب وسط منتخب اليونان لكرة القدم، إن فريقه لم يرغب في خوض مباراته ضد مضيفه منتخب إنجلترا ببطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد وفاة جورج بالدوك، لكنه حاول بشتى السبل الانتصار على المنتخب الإنجليزي لإهداء هذا الفوز إلى روحه.
وتوفي بالدوك، المدافع السابق لفريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي، عن عمر يناهز 31 عاماً، بعد غرقه في حمام السباحة الخاص به في العاصمة اليونانية أثينا.
وشارك بالدوك في 12 مباراة دولية مع منتخب اليونان، وكان ظهوره الأخير مع الفريق، خلال خسارته أمام جورجيا في الملحق المؤهل لكأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو 2024».
وقام منتخب اليونان بتكريم بالدوك بأفضل طريقة ممكنة، بعدما حقق فوزاً تاريخياً 2-1 على مضيفه إنجلترا، لأول مرة في لقاءات الفريقين، وذلك على ملعب ويمبلي العريق في العاصمة البريطانية لندن.
وسجل إيفانجيلوس بافليديس هدفي المنتخب اليوناني في اللقاء، علماً بأن هدف الفوز جاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للقاء.
وقال بيلكاس، الذي شارك بديلاً في المواجهة، إن المنتخب اليوناني لم يرغب في اللعب، لكنه لم يستطع تأجيل المباراة، لأنه لم يكن هناك مجال في روزنامة المباريات الدولية لإعادة ترتيب موعد المباراة.
وأضاف اللاعب اليوناني «القواعد هي القواعد، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ليس لديه فرصة أخرى لإقامة هذه المباراة، لذلك خضنا المباراة، إننا نهدي هذا الفوز إليه». وأوضح بيلكاس في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «عندما تحدث مثل هذه الأمور في الحياة، فإن كرة القدم تأتي في المقام الثاني، الشيء الأكثر أهمية هو وفاة صديقنا جورج».
واختتم لاعب منتخب اليونان حديثه قائلاً «كان الأمر صعباً حقاً، لقد كان واحداً منا، كان رجلاً ممتازاً، يبدو الأمر وكأنه كان معنا منذ سن مبكرة للغاية».

دوري أمم أوروبا
إنجلترا
اليونان
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