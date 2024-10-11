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الرياضة

خلود الزعابي تُدير مباراة ملبورن وكايا في «أبطال آسيا»

خلود الزعابي تُدير مباراة ملبورن وكايا في «أبطال آسيا»
11 أكتوبر 2024 20:09

 
أبوظبي (الاتحاد)

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كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكمة الإماراتية الدولية خلود الزعابي، لإدارة مباراة ملبورن سيتي الأسترالي وكايا أيلويلو الفلبيني المقرر إقامتها السبت، على استاد باثوم ثاني، ضمن مباريات المجموعة الثانية، لبطولة دوري أبطال آسيا للسيدات التي تستضيفها تايلاند.
ويضم طاقم المباراة إلى جانب الزعابي كلاً من الكورية كيم كيونج مين «مساعد أول»، والصينينة شيه ليجون «مساعد ثانٍ»، والكورية كيم يوجيونج «حكم رابع»).
وشاركت الحكمة الدولية النخبة خلود الزعابي «حكم رابع» ضمن الطاقم الذي أدار مباراة كلية إيجان سكولارز التايلاندي وملبورن سيتي الأسترالي، والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في الجولة الثانية لذات المجموعة.
 

الإمارات
دوري أبطال آسيا
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
ملبورن سيتي
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