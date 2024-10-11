ريد بول ينفي الشرط الجزائي في عقد كلوب

برلين (د ب أ)



نفى أوليفر مينتزلاف، الرئيس التنفيذي لشركة ريد بول الرياضية، التقارير الإعلامية التي أفادت بأن عقد المدرب الألماني يورجن كلوب الجديد مع الشركة يتضمن بنداً يسمح له بالرحيل لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم.

وقال مينتزلاف لوكالة الأنباء الألمانية «لا يوجد شرط جزائي في عقد يورجن كلوب، ونحن نتطلع لتعاون طويل الأمد معه».

وأضاف مينتزلاف «بوجود يوليان ناجلسمان، يملك منتخب ألمانيا مدرباً رائعاً أقدره حقاً، وأتمتع معه بعلاقة جيدة للغاية». وأعلنت شركة مشروبات الطاقة النمساوية العملاقة هذا الأسبوع أن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، تم تعيينه رئيساً لكرة القدم في الشركة.

وفي منصبه الجديد، سيشرف كلوب على شبكة ريد بول العالمية لأندية لايبزج الألماني، ونيويورك ريد بولز الأميركي، وريد بول سالزبورج النمساوي لكرة القدم، وغيرها من الفرق الأخرى.

وأشار مينتزلاف أيضاً إلى أن التقارير التي تفيد بأن مؤسس الشركة الراحل ديتريش ماتيشيتز أقنع كلوب بالانضمام إلى ريد بول عام 2022 «لا أساس لها من الصحة تماماً، وأنها قصة خيالية، وبقدر ما أعلم، مدد يورجن كلوب عقده مع ليفربول في عام 2022».

وأكد مينتزلاف أن ردود الفعل على تعاقد ريد بول مع كلوب «كانت رائعة ونحن مقتنعون بأننا سنتخذ خطوات التطوير التالية في جميع المجالات الرياضية مع يورجن».

وعقب وفاة ماتشيتز في أكتوبر 2022، تمت ترقية مينتزلاف لإدارة مجموعة ريد بول بصفته الشخص المسؤول عن جميع الأنشطة الرياضية، وحتى ذلك الحين، كان يعمل مديراً إدارياً في نادي لايبزج، المنافس بالدوري الألماني.