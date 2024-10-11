السلامي: أتحمل مسؤولية خسارة الأردن أمام كوريا الجنوبية



عمان (د ب أ)



أكد المغربي جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، تحمله مسؤولية الخسارة أمام كوريا الجنوبية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريقه لم يستعد بشكل كافٍ للمواجهة.

وحقق منتخب كوريا الجنوبية فوزاً ثميناً ومستحقاً 2 - صفر على مضيفه منتخب الأردن، في العاصمة الأردنية عمان، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في المرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، الذي تستضيفه كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسجل لي جاي-سونج واوه هيون-جيو هدفي منتخب كوريا الجنوبية في الدقيقتين 38 و68 على الترتيب.

وشهدت بقية مباريات المجموعة، فوز عُمان على الكويت 4-صفر في مسقط، والعراق على فلسطين 1- صفر في البصرة.

وتصدرت كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام العراق، مقابل 4 نقاط للأردن، و3 لعُمان، ونقطتين للكويت، ونقطة لفلسطين.

وقال السلامي عقب اللقاء: «ظروف المباراة لم تسعف الفريق، ولكن أنا أتحمل مسؤولية هذه النتيجة والخسارة، الفريق افتقد للقوة بشكل واضح مع غياب موسى التعمري بسبب الإصابة، ويزن النعيمات الذي شارك في الشوط الثاني، وذلك لأنهما لاعبين مميزين».

وأردف في تصريحاته التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم «المنتخب الكوري استغل الأخطاء التي ارتكبها لاعبونا في هذه المباراة ليسجل هدفين، وفي كرة القدم من الوارد أن يتم ارتكاب أخطاء، ولم يحصل فريقنا على فترة إعداد جيدة، فقد وصل اللاعبون يوم الاثنين إلى المعسكر، وهذه فترة إعداد قصيرة، ولكنني أعتقد أن أداء اللاعبين سيكون أفضل في المباراة المقبلة أمام عُمان.

وختم السلامي حديثه قائلاً: «فريقنا استحق الخسارة لأن اللاعبين لم يكونوا على المستوى المطلوب، ولكن لا يمكن تحميلهم المسؤولية لأنني أنا من اخترتهم، وأتحمل مسؤولية الاختيارات، ورغم ذلك نحن قادرون على العودة».

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي الأردن مع عُمان في عمان، وكوريا الجنوبية مع العراق في يونجين، وفلسطين مع الكويت في العاصمة القطرية الدوحة.

وتم توزيع المنتخبات الـ18 المشاركة في المرحلة الحاسمة من تصفيات آسيا للمونديال على 3 مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبين الحاصلين على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.