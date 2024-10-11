«أكتيف هب» يُدرج المواي تاي والمصارعة في 7 مراكز

أبوظبي (الاتحاد)

أدرج برنامج «أكتيف هب» التابع لمجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ودائرة التعليم والمعرفة، وتنفيذ وإدارة شركة بالمز الرياضية، المواي تاي في 4 مراكز، والمصارعة في 3 مراكز، في ظل النجاح الكبير والإقبال الهائل الذي حققته المصارعة، عند طرحها ضمن فعاليات المعسكرات الصيفية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للرياضات المقدمة إلى 15 لعبة مختلفة، تمنح المشاركين خيارات متعددة، في 23 مركزاً مجتمعياً على مستوى أبوظبي.

ويهدف البرنامج الذي انطلق في فبراير 2022، إلى تفعيل استخدام المرافق الرياضية المتوفرة في مدارس أبوظبي، والاستفادة منها بعد الدوام الرسمي من الطلاب والطالبات وذويهم وعموم فئات المجتمع، وجذب حتى الآن أكثر من 100 ألف عضو مسجل، بينهم أكثر من 40 ألف عضو نشط يشاركون بانتظام في الفعاليات والأنشطة الرياضية التي يقدمها البرنامج، كما سجلت المراكز التابعة للبرنامج أكثر من 828 ألف مشاركة منذ بدايته، ما يعكس مدى الإقبال الكبير، والاهتمام المتزايد من أفراد المجتمع.

وأظهر استطلاع الرأي الربع السنوي الذي أُجري في الربع الثالث من 2024، أن نسبة رضا الأعضاء عن البرنامج بلغت 85%، ما يعكس الجهود المبذولة لتلبية توقعات المشاركين وتقديم خدمات رياضية عالية الجودة، كما تم تكريم البرنامج بجائزة «ستيفيز» لعام 2023، تقديراً لجهوده المتميزة في دعم وتعزيز الرياضة المجتمعية.

ويؤكد برنامج «أكتيف هب» التزامه بمواصلة مسيرته في دعم أنماط الحياة الصحية، وتقديم أنشطة رياضية ممتعة ومفيدة تسهم في بناء مجتمع صحي ونشط.

ومن المتوقع أن يشهد البرنامج مزيداً من التطوير في الفترة المقبلة، مع إدخال أنشطة وبرامج جديدة تلبي احتياجات المشاركين، وتعزز تجربتهم الرياضية بشكل مستمر.