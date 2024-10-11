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الرياضة

الشراع يبحر في دبي

الشراع يبحر في دبي
12 أكتوبر 2024 01:04

دبي (الاتحاد)

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ينطلق اليوم سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الجولة الأولى من بطولة دبي، بمشاركة ما يزيد على 70 سفينة تتجمع عند فترة الظهيرة في عمق مياه الخليج في المنطقة الموازية لجزر دبي وجزيرة أم الحطب، لترفع أشرعتها البيضاء على صفحة مياه الخليج الزرقاء، بعد رفع العلم الأخضر، إيذاناً بالبداية نحو خط النهاية قبالة المعلم الحضاري الكبير في شواطئ جميرا فندق برج العرب.
وأكد محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اكتمال كافة التجهيزات لإنجاح التظاهرة المرتقبة، بالتنسيق والتشاور مع شركاء النجاح والجهات المتعاونة من الدوائر الحكومية والوطنية، والتي تسهم دائماً في إنجاح فعاليات النادي.
ووجه محمد سيف المري الشكر الجزيل إلى الملاك والنواخذة والبحارة على الروح التي أبدوها مع بداية الموسم وتجاوبهم المستمر مع اللجنة المنظمة، مؤكداً أن النادي أطلع المشاركين على الشروط، وآخر التعليمات في الاجتماع التنويري عبر تقنية الاتصال المباشر.
وتقطع السفن الشراعية المحلية 60 قدماً مسافة تزيد على 20 ميلاً بحرياً في أجواء مناسبة، حسب تقارير الأرصاد الجوية، وتصل سرعة الرياح بين 5-9 عقد، فيما يصل ارتفاع الموج قدماً واحداً ودرجة، بينما ستكون الحرارة المتوقعة 32 درجة مئوية، متمنياً التوفيق للجميع.

سباق دبي للسفن الشراعية
سباق دبي للسفن الشراعية المحلية
دبي
السفن الشراعية
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