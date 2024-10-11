الجزيرة يستقبل الظفرة ودياً

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يلتقي الجزيرة ضيفه الظفرة مساء غدٍ الأحد على استاد محمد بن زايد، في تجربة ودية ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف مشوار المشاركة في المسابقات المحلية، حيث يتأهب «فخر أبوظبي» لمواجهة ضيفه العروبة والمقررة السبت المقبل، ضمن الدور الأول للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة».

في المقابل، يستعد «فارس الظفرة»، من خلال مواجهة «فخر أبوظبي» الودية، للقاء الذيد في الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى، والمقررة في 26 أكتوبر الجاري، وينافس الظفرة على صدارة الدوري برصيد 6 نقاط، من فوزين في أول جولتين أمام جلف أف سي 3-0 «بقرار إداري»، ومجد 1-0.

ويخوض «فخر أبوظبي»، ودية الظفرة في غياب لاعبيه الدوليين مع المنتخبين الأول والأولمبي، وتضم القائمة علي خصيف، خليفة الحمادي، زايد الزعابي، عبدالله إدريس، محمد العطاس برونو أوليفيرا مع «الأبيض»، زايد خميس، عبدالله خالد، عبدالله خيري، علي المعمري، محمد الوافي «الأبيض الأولمبي».