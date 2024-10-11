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الرياضة

«هوكي الجليد» يبوح بـ«السر الأخير» في العين

«هوكي الجليد» يبوح بـ«السر الأخير» في العين
12 أكتوبر 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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6 فرق تتنافس على كأس الاتحاد لهوكي الجليد بالعين

برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، تنطلق اليوم فعاليات اليوم الأخير من «النسخة الثالثة» لبطولة كأس الاتحاد لهوكي الجليد للرجال والسيدات، المقامة في صالة الهيلي بمدينة العين، تحت إشراف اتحاد الرياضات الشتوية.
ويشهد اليوم الختامي مواجهات حاسمة لتحديد الأبطال في البطولة التي انطلقت منذ 5 أكتوبر الجاري، وتختتم اليوم بمنافسات استمرت 8 أيام اتسمت بتحديات شديدة الإثارة والندية، جمعت بين الفرق المشاركة على مدار الأيام الماضية، لتصل إلى لحظاتها الحاسمة.
وفي فئة السيدات للمستوى الأول، تأهل الظبي، ووسك الروسي إلى المباراة النهائية، وفي فئة الرجال، سايبر دبي، وخنجر من عُمان، وفي المستوى الثاني للسيدات، بانثرز الروسي، وأوكرلون الروسي، وتجرى المباريات اليوم وسط أجواء حماسية ومثيرة، حيث تأهلت الفرق الستة، وسط مشاركة قوية من 23 فريقاً.
وقالت فاطمة صياح القبيسي، عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات الشتوية: «شهدت البطولة منافسات قوية ومستويات فنية عالية، وكانت الإثارة والندية حاضرة منذ البداية، والآن على موعد مع يوم ختامي متميز يُظهر أفضل ما لدى الفرق المتنافسة». 
وأضافت: «نشيد بالمستويات التي قدمها المشاركون كافة، وأظهرت الفرق أداءً باهراً، واستطاعت النخبة الوصول إلى النهائي، ونكتشف من يكون الأبطال».
من جهته، صرح خالد الحبسي، مدير البطولة بأن الفرق التي وصلت إلى النهائي هي الشريحة الأفضل، وأظهرت تفوقاً ملحوظاً في الأداء.
وقال: البطولة تشكل محطة رئيسة في هوكي الجليد بالدولة، وشهدت تحديات عالية، حيث قدمت الفرق مستويات باهرة، أكدت تطور الرياضة في الإمارات، واليوم الختامي للبطولة محطة مشوقة وحماسية، مع ترقب الجميع لمعرفة هوية الفرق التي تتوج بالألقاب بعد منافسات مثيرة.

هوكي الجليد
العين
اتحاد الرياضات الشتوية
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