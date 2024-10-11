كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول تصل إلى فرنسا

عصام السيد (أبوظبي)

تصل كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة «بري فلير دافريل»، وكأس الوثبة ستاليونز «بري فيردريك بوا» إلى مضمار تاربس العشبي في فرنسا اليوم، فيما يعود سباق كأس الوثبة ستاليونز، إلى مضمار دو أنتيلا الرملي بمقاطعة جاليشيا في إسبانيا، وتقام السباقات برعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، للخيول العربية الأصيلة، والترويج لتراث الإمارات.

ويجتذب كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك البالغ طوله 1500 متر، مع جائزة مالية قدرها 16 ألف يورو، 6 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، يتصدرها الجواد «أندلس» لجاي نيفنس، بإشراف دي ميروسون، وقيادة الفارس مارجوت روماري، والمهرة «أشرقت» لعماد الدين الحتوشي، وقيادة أورتيز مندزابل، وينافس على اللقب «نمر» لمعيوف الشمري، بقيادة فالنتين سيجوي، وكلاهما بإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث بيرنارد.

ويدفع المالك جاي نيفنس بكل من «إنفي»، بإشراف دي ميروسون، وقيادة أورتيز مندزابل، و«أكسلانس»، بإشراف جي بي ديرو، وقيادة فابريس فيرون، في سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2300 متر، بري فيردريك بوا، البالغة جائزته 16.000 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وينافسهم «سامسا الشحانية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جان بيرنارد ايجوم.

من جهة أخرى، يقام كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 5000 يورو، للخيول العربية الأصيلة، ويجتذب 6 من الخيول «ذكور وإناث»، وهو رقم جيد بمضمار دو أنتيلا، ومن أبرز الخيول المشاركة «بالومبينا دو لانس» لشان ددو ماتانزا، بإشراف هيكتور دومنيز جارسيا، وقيادة روبرتو كارلوس، الفائز ثلاث مرات.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلق أول سباق في المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى، والفئة الثانية، والثالثة.