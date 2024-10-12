مصر تقترب من كأس أفريقيا بعد «دقات التاسعة»

القاهرة (أ ف ب)



اقتربت منتخبات مصر وكوت ديفوار، حاملة اللقب، وأنجولا من بلوغ نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تحتضنها المغرب بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026، بعدما حقق كل منها الفوز الثالث توالياً في الجولة الثالثة من التصفيات، فيما فجرت جزر القمر مفاجأة مدوية بإسقاطها مضيفتها تونس 1-0.

وحقق المنتخب المصري فوزاً متأخراً على ضيفه الموريتاني 2-0 على استاد القاهرة الدولي ضمن المجموعة الثالثة.

بات منتخب مصر على بعد فوز واحد من التأهل، بعد أن حقّق العلامة الكاملة حتى الآن، بفضل هدفي محمود حسن تريزيجيه (69) ومحمد صلاح (79).

وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى تسع نقاط بالعلامة الكاملة، في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمّد رصيد موريتانيا عند ثلاث نقاط، بالتساوي مع منتخبي الرأس الأخضر وبوتسوانا.

ودخل منتخب مصر المباراة بالقوة الضاربة، حيث فضل المدير الفني للفراعنة حسام حسن الدفع بنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وهداف الدوري الألماني مع آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش وجناح الريان القطري وهداف المنتخب محمود حسن تريزيجيه.

أما أخطر فرص مصر في الشوط الأول، فكانت من نصيب أحمد سيد زيزو بعد مرور نصف ساعة، حين سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أخطأت مرمى مامادو ديوب حارس موريتانيا بقليل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

لجأ منتخب موريتانيا إلى الدفاع القوي مع بداية الشوط الثاني، ليحرم لاعبي منتخب مصر من صناعة أي فرص حقيقية على مرمى ديوب، بالرغم من محاولات زيزو وصلاح ومرموش.

وأجرى مدرب مصر تغييراً هجومياً، حين أخرج قلب الدفاع المصاب محمد عبد المنعم، ودفع بدلاً منه بمهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد.

وفي الدقيقة 69 تقدم «الفراعنة» عبر تريزيجيه الذي استغل تشتيت خاطئ من دفاع موريتانيا لعرضية زيزو ليسدد كرة قوية سكنت شباك الحارس ديوب ومنحت أصحاب الأرض الأسبقية.

وبعد 10 دقائق، أضاف صلاح الهدف الثاني، بعدما استقبل عرضية محمد حمدي من الجهة اليسرى بتسديدة قوية مباشرة من داخل منطقة الجزاء إلى داخل الشباك، ليضاعف من تقدم الفراعنة ويحسم المباراة.

ولم تستمر انتصارات تونس، بعدما منيت بخسارة مفاجئة على أرضها وبين جمهورها 0-1 أمام ضيفتها جزر القمر في ملعب حمادي العقربي برادس.

وقد تحاصر الخسارة المدرب المخضرم فوزي البنزرتي، في ظل الانتقادات السابقة التي طالته، بسبب طريقة قيادته لمنتخب «نسور قرطاج».

وحاول أصحاب الأرض مباغتة الضيوف، إلا أن الحارس يانيك باندور تألق أمام الهجوم التونسي فتصدى لتسديدة محمد علي بن رمضان البعيدة (8)، وأخرى ليسوف المساكني بمساندة القائم (17).

وتخلى المنتخب القمري عن حذره في الشوط الثاني، وبادل التوانسة بالهجمات، ليقتنص هدف اللقاء الوحيد، إثر مرتدة منسقة مرر منها فايز سالماني كرة خلفية للمندفع رفيقي سعيد، سددها زاحفة ارتدت من القائم الى شباك الحارس أمان الله مميش (63).

وصدّ القائم التونسي تسديدة قوية لمزيان ماوليدا (74).

وتعادلت مدغشقر وجامبيا 1-1 ضمن المجموعة ذاتها، التي حافظ فيها التونسي على الصدارة بست نقاط أمام جزر القمر (5) وجامبيا ثالثة بنقطتين ومدغشقر رابعة بنقطتين أيضاً.

وفي المقابل، تقلصت آمال منتخب ليبيا في بلوغ النهائيات بسقوطه القاتل أمام مضيفه النيجيري القوي 0-1 في أبوجا ضمن المجموعة الرابعة.

وصمد فريق «فرسان المتوسط» بقيادة المدرب الموقت ناصر الحضيري حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يفك البديل لاعب وسط لاتسيو الإيطالي فيسايو ديلي-بشيرو شيفرة الدفاع الليبي مسجلاً الهدف الوحيد (87).

وفي المجموعة ذاتها، تغلبت بنين على ضيفتها رواندا 3-0 في أبيدجان. وسجل الأهداف ستيف موني (7) وأندرياس هونتوندجي (67) وحسن إيموران (70)، وتتصدر نيجيريا بسبع نقاط أمام بنين (6) ورواندا ثالثة (2) وليبيا رابعة (نقطة).

وباتت الجزائر الفائزة على توغو بخماسية، بحاجة الى نقطة من مباراتها المقبلة لضمان التأهل، وذلك في أعقاب فوز غينيا الاستوائية على ضيفتها ليبيريا 1-0 في باتا ضمن المجموعة الخامسة، وسجل الهدف الوحيد أيبان سلفادور (34 من ركلة جزاء)، وتتصدر الجزائر برصيد 9 نقاط أمام غينيا الاستوائية (4 نقاط) وتوجو ثالثة (نقطتين) وليبيريا رابعة (نقطة).

وعززت الكاميرون، حاملة اللقب خمس مرات، حظوظها بعدما اكتسحت ضيفتها كينيا 4-1 في ياوندي ضمن المجموعة العاشرة، وسجل رباعية «الأسود غير المروضة» كل من فنسان أبو بكر (8 من ركلة جزاء) ومارتن هونجلا (39) وبريان مبيمو (43) وكريستيان باسوجوج (55)، وللخاسرة مايكل أولونجا (41)، وتصدرت الكاميرون بسبع نقاط أمام زيمبابوي (5) وكينيا ثالثة (4) وناميبيا رابعة بلا رصيد.

واكتسحت جنوب أفريقيا ضيفتها الكونغو 5-0 في ملعب نيلسون مانديلا في بورت إليزابيث ضمن المجموعة التاسعة. وسجل الأهداف تيبوهو موكوينا (12 و27) وباتوسي أوباس (37) ولايل فوستر (52) وإكرام راينرز (78).

وتفوقت أوغندا على جنوب السودان 1-0 في كمبالا ضمن المجموعة ذاتها سجله بيفيس موجابي (47).

وتتصدر أوغندا 7 نقاط بفارق المواجهات أمام جنوب أفريقيا والكونغو ثالثة بثلاث نقاط وجنوب السودان رابعة بلا رصيد.

وقطعت كوت ديفوار حاملة اللقب، شوطاً كبيراً نحو النهائيات، بعدما حققت فوزها الثالث توالياً في المجموعة السابعة، على حساب ضيفتها سيراليون 4-1 في سان بيدرو. وافتتح نيكولا بيبي التسجيل لأصحاب الأرض، بتمريرة من جان فيليب كراسو (3)، وأهدر لاعب الوسط فرانك كيسيه ركلة جزاء لمنتخب الأفيال (37)، قبل أن يدرك الحسن كوروما التعادل للضيوف (43)، وفي الشوط الثاني منح كيسيه التقدم للمنتخب العاجي مستثمراً تمريرة من سيكو فوفانا (51) ثم عزز النتيجة من ركلة جزاء (75) وأضاف عمر دياكيتيه الرابع من علامة لجزاء أيضاً (87).

وتعادلت زامبيا مع ضيفتها تشاد سلباً ضمن المجموعة ذاتها. وتتصدر كوت ديفوار بتسع نقاط أمام زامبيا (4) وتشاد (2) وسيراليون رابعة بلا رصيد.

واقتربت السنغال أيضاً من النهائيات بتغلبها على ضيفتها مالاوي 4-0 في داكار ضمن المجموعة الثانية عشرة، وسجل الأهداف لاعب فياريال الإسباني بابي غييه (35) ومهاجم النصر السعودي ساديو ماني (69) ومهاجم لاتسيو بولايي ديا (71) ومهاجم تشلسي نيكولاس جاكسون (77)، وتصدرت بوركينا فاسو الترتيب (7 نقاط) وبفارق الأهداف أمام السنغال، وبوروندي ثالثة (3) ومالاوي رابعة بلا رصيد.

وحافظت مالي على صدارة المجموعة السابعة، بتغلبها على ضيفتها غينيا بيساو 1-0 في باماكو، بفضل هدف سجله لاعب شتوتجارت الألماني البلال توريه (62).

وتعادلت موزامبيق مع ضيفتها إسواتيني 1-،. وتصدرت مالي بسبع نقاط أمام موزامبيق (5) وبيساو ثالثة (3) وإسواتيني رابعة بنقطة.

وعززت أنجولا صدارتها للمجموعة السادسة بفوزها الثالث توالياً وجاء على حساب النيجر 2-0 في لواندا، سجلهما مابولولو (75 من ركلة جزاء) وميلسون (85)، ورفعت أنجولا رصيدها الى تسع نقاط أمام السودان (4) وغانا (2) والنيجر رابعة (نقطة).

وفي المجموعة الثانية تعادلت الجابون مع ليسوتو سلباً.