بيرو تضرب أوروجواي بـ «رأس مدافع»

بيرو (رويترز)



سجل ميجيل أراوخو هدفاً قرب النهاية، ليمنح بيرو انتصارها الأول في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالفوز 1-صفر على حساب ضيفتها أوروجواي المتعثرة.

وجاء هدف المدافع أراوخو بضربة رأس من مسافة قريبة، قبل دقيقتين على نهاية المباراة، ليمنح بلاده ثلاث نقاط مهمة في التصفيات.

ولم تتمكن أوروجواي من هز الشباك، رغم هيمنتها على الشوط الأول، في ظل الدفاع القوي لصاحب الأرض، وغياب الإبداع الهجومي للفريق الزائر.

وتواصلت معاناة أوروجواي في الشوط الثاني، رغم محاولات المدرب مارسيلو بيلسا لإجراء تبديلات، لتحسين خط هجومه لكن دون جدوى، وخرجت بيرو من منطقتها في الدقائق الأخيرة لتخطف هدف الفوز الثمين.

واستمرت معاناة أوروجواي في التصفيات، إذ لم تحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات، وتوقف رصيدها بهذه الخسارة عند 15 نقطة في المركز الثالث.

ورفعت بيرو رصيدها بهذا الفوز إلى ست نقاط في المركز التاسع، متأخرة بفارق ست نقاط عن بوليفيا صاحبة المركز السادس.

وتتأهل أول ستة فرق في المجموعة التي تضم عشرة منتخبات مباشرة إلى كأس العالم 2026.