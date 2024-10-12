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الرياضة

توخيل وإنجلترا.. «باب التفاوض»

توخيل وإنجلترا.. «باب التفاوض»
12 أكتوبر 2024 09:29

برلين (د ب أ)

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ذكر تقرير إعلامي، أن توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، وتشيلسي الإنجليزي السابق، دخل في مفاوضات مع الاتحاد الإنجليزي، بشأن احتمالية توليه تدريب المنتخب الأول.
وذكرت شبكة «فيلت» التليفزيونية، أن جاريث ساوثجيت استقال من تدريب المنتخب الإنجليزي، عقب خسارته المباراة النهائية ببطولة أمم أوروبا «يورو 2024» في يوليو الماضي. 
وجاءت بداية لي كارسلي، الذي تولى تدريب المنتخب الإنجليزي بشكل مؤقت، جيدة، بعد تصعيده من منتخب تحت 21 عاماً، ولكنه خسر أمام ضيفه اليوناني 1-2، في دوري أمم أوروبا، وهي الخسارة التي واجه انتقادات كثيرة بسببها. وترك توخيل، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي في 2021، بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الماضي، بعدما فشل في الحصول على أي لقب للفريق، للمرة الأولى منذ عام 2012. ويتواجد جوسيب جوارديولا، الذي ينتهي عقده في تدريب مانشستر سيتي في يونيو المقبل، ضمن قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الإنجليزي، إذا تواصلت معاناة كارسلي، بينما يبدو أن يورجن كلوب أخرج نفسه من دائرة المرشحين، بعدما وافق على الحصول على منصب رئيس كرة القدم العالمية في شركة «ريد بول»، بداية من يناير المقبل.
ولم توضح شبكة «فيلت» التليفزيونية مصادرها، كما أنها لا تقدم أخباراً عن كرة القدم الأوروبية بشكل متكرر. 
ويحل المنتخب الإنجليزي ضيفاً على فنلندا يوم الأحد المقبل في المجموعة الثانية بالمستوى الثاني بدوري أمم أوروبا. 

إنجلترا
توماس توخيل
دوري أمم أوروبا
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
يورجن كلوب
بايرن ميونيخ
تشيلسي
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