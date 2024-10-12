عادل خالد بطل «شراع أوروبا»



الشارقة (وام)



حقق عادل خالد لاعب الحمرية المركز الأول في المجموع العام، لبطولة أوروبا المفتوحة للشراع الحديث التي اختتمت جولتها الأخيرة بمدينة ڤيلا مورا البرتغالية.

وتمكن اللاعب من حصد هذا الإنجاز غير المسبوق عربياً، بعد مشاركته المتميزة في 3 جولات من البطولة، حيث ظفر بذهبية وفضية في جولة السويد وذهبية بألمانيا ثم برونزية في البرتغال.

وأعرب اللاعب الأولمبي عن سعادته بإنجازه الجديد الذي أهداه إلى القيادة الرشيدة، موجهاً شكره لمجلس الشارقة الرياضي ومجلس إدارة نادي الحمرية لدعمهما المستمر وتسخير كل ظروف النجاح.

وهنأ مجلس إدارة نادي الحمرية برئاسة حميد الشامسي اللاعب عادل خالد على الإنجاز، مشيراً إلى أنه مثال يحتذى به في الإصرار والتغلب على الصعوبات.