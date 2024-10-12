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الرياضة

«شجار كبير» في «كامب نو»!

«شجار كبير» في «كامب نو»!
12 أكتوبر 2024 09:46

برشلونة (أ ف ب)

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دخل العشرات من عمّال البناء في ملعب «كامب نو» الجديد في برشلونة بشجار كبير، بحسب ما قال مصدر في شرطة كاتالونيا.
وأفاد المصدر أنّ ستة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة، بعد شجار شارك فيه ما بين 20 إلى 30 شخصاً قبل أن يتم فضّه، وأكد المصدر أنه لم يتم إلقاء القبض على أحد، ولم يوجه أحد اتهامات حتى الآن.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن بعض عمال البناء استخدموا ألواح خشبية أثناء الشجار، قبل أن يتدخل المسؤولون عن العمل، وهم مقاولون خارجيون عيّنهم النادي الكاتالوني، من أجل متابعة أعمال تجديد الملعب، للفصل بين المتورطين في الإشكال.
وكان النادي الكتالوني قد تعهد في وقت سابق بالعودة إلى ملعبه «كامب نو» قبل نهاية عام 2024، لكنه لم يحدد موعداً لذلك حتى الآن.
وقالت نائبة رئيس النادي إيلينا فورت «يعمل النادي على أن يكون الملعب جاهزاً للعودة قبل نهاية العام».
ومن المقرر أن تبلغ سعة الملعب الجديد 62 ألف متفرج، على أن يتم الانتهاء من الأعمال بحلول بداية موسم 2026-2027 بسعة إضافية تصل إلى 105 آلاف متفرج.
ومنذ بدء الأعمال في عام 2023، انتقل برشلونة موقتاً لخوض مبارياته البيتية الى الملعب الأولمبي الواقع على تلة مونتجويك في المدينة.

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