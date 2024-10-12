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الرياضة

الإصابات تضرب «الماكينات»!

الإصابات تضرب «الماكينات»!
12 أكتوبر 2024 10:12

زينيتسا (د ب أ)
قال جوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم إن كريس فيهريش، وربما ألكسندر بافلوفيتش سيغيبان بسبب الإصابة عن مباراة الفريق أمام المنتخب الهولندي المقرر إقامتها بعد غدٍ الاثنين في دوري أمم أوروبا.
وافتقد المنتخب الألماني الكثير من اللاعبين الكبار بالفعل في مباراة البوسنة والهرسك، ولكنه فاز 2-1 أمس الجمعة، ليحافظ على صدارة المجموعة الثالثة بالمستوى الأول ببطولة دوري أمم أوروبا وذلك بفضل هدفي دينيز أونداف.
وفي حال الفوز بالمباراة التي ستقام في ميونيخ بعد غدٍ الاثنين سيحسم منتخب «الماكينات» تأهله لدور الثمانية، ولكن ناجلسمان عليه أن يفكر في كيفية التعامل مع الإصابات التي يعاني منها الفريق.
وقال إن فيهريش، جناح شتوتجارت، الذي شارك في وقت متأخر من مباراة الأمس، تعرض لإصابة عضلية وتأكد غيابه عن اللقاء، بينما تعرض ألكسندر بافلوفيتش لإصابة في الركبة أثناء الاحماء، وعندما سئل عن التغييرات التي سيشهدها تشكيل الفريق أمام المنتخب الهولندي قال لشبكة «أر. تي. أل»: «يتعين علينا أننا ننتظر لنرى ما سيحدث يوم الاثنين، في ظل الضغوط التي نتعرض لها بسبب خوض مباراتين متتاليتين والسفر في وقت متأخر».
وكان المدرب سعيد للغاية بالأداء، وأشاد بتيم كلينيست، الذي شارك للمرة الأولى مع المنتخب الألماني، وتم إلغاء هدف له بسبب التسلل، كما أبدى ناجلسمان إعجابه باستعادة ماكسيميليان ميتيليشتات لمستواه، ولكن إلغاء ثلاثة أهداف بسبب التسلل، وعدم احتساب ركلة جزاء محتملة وإهدار العديد من الفرص كاد أن يكلف المنتخب الألماني عدم الحصول على نقاط المباراة كاملة، وذلك بعدما سجل إدين دجيكو هدفا للمنتخب البوسني قلص به الفارق في الشوط الثاني.
وقال ناجلسمان: «سجلنا أهدافا قليلة للغاية بالنظر للفرص التي أتيحت لنا».

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