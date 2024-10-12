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الرياضة

سيارة سينا تظهر في «فورمولا البرازيل»

سيارة سينا تظهر في «فورمولا البرازيل»
12 أكتوبر 2024 10:44

 
برلين (د ب أ)

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تعود سيارة فريق مكلارين، التي فاز بها أيرتون سينا بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1» في عام 1990 للمضمار مرة أخرى، في سباق جائزة البرازيل الكبرى المقرر إقامته مطلع نوفمبر المقبل، لتكون جزءاً من تكريم السائق، بعد وفاته بـ30 عاماً.
وأكد مسؤولو «الفورمولا-1» هذا الخبر، ولكن لم يتم الكشف عن اسم السائق الذي سيحظى بشرف قيادة السيارة على مضمار إنترلاجوس.
ويجلب فريقا هوندا ومكلارين السيارة إم بي 4-5 بي للبرازيل جزءاً من مبادرة «سينا للأبد».
عقب انتهاء اللفة في إنتر لاجوس، في وقت سيتم تحديده، سيتم إظهار السيارة إم بي 4-5 بي بالقرب من المرآب.
وسيتم تشجيع المشجعين الذي سيحضرون سباق ساو باولو على ارتداء الألوان الخضراء والصفراء، إحياءً لذكرى أحد رموز الرياضة البرازيلية، الذي توفي في حادث في سباق جائزة سان مارينو الكبرى في عام 1994.

الفورمولا-1
البرازيل
بطولة العالم للفورمولا-1
مكلارين
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