كلوب.. «بعيداً عن العشب»!



سلطان آل علي (دبي)



في قرار مفاجئ، قرر يورجن كلوب أحد أبرز المدربين في كرة القدم العالمية، بفضل أسلوبه الهجومي الحيوي، الانضمام إلى شركة ريد بول، رئيساً عالمياً لكرة القدم في يناير 2025، بعد مسيرة ناجحة مع ليفربول.

وخلال الدور الجديد، يتولى كلوب الإشراف على الشبكة العالمية لأندية ريد بول التي تضم فرقاً بارزة مثل ريد بول لايبزج، وسالزبورج، ونيويورك ريد بول.

يوفر كلوب رؤيته الاستراتيجية، ويعمل على دعم تطوير المدربين والمواهب الشابة، حيث لن يشارك في إدارة العمليات اليومية للأندية، على غير العادة، ولكنه يركز على توجيه المشاريع الكبرى، وابتكار الحلول التطويرية.

تأتي الخطوة، بعد أن قاد كلوب ليفربول إلى العديد من الألقاب، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي الممتاز 2020، ما جعله أحد أنجح المدربين في تاريخ النادي.

ويمتد تأثيره إلى تطوير أسلوب «الضغط العالي»، الذي يعتمد على الضغط المستمر، واستعادة الكرة بسرعة بعد فقدانها، وهو الأسلوب الذي أصبح علامة متميزة في فرق كلوب.

خلال فترة استراحة قصيرة، بعد مغادرته ليفربول في نهاية موسم 2023-2024، ارتبط اسم كلوب بالعديد من الأندية الكبرى، لكنه اختار الانضمام إلى مشروع ريد بول الطموح، بدلاً من العودة إلى الملعب والحضور اليومي.

وأشار كلوب إلى أن دوره في ريد بول يمكنه من المشاركة في تطوير كرة القدم من منظور استراتيجي شامل، ودعم الأندية في رحلتها نحو المزيد من النجاحات.

ريد بول، التي استثمرت بدرجة كبيرة في تطوير أندية كرة القدم حول العالم، تسعى من خلال تعيين كلوب لتعزيز مكانتها في الساحة العالمية، وجعل أنديتها قادرة على المنافسة على أعلى المستويات.

ووصف المدير التنفيذي لريد بول، أوليفر مينتزلاف، انضمام كلوب بأنه التعاقد الأهم في تاريخ الشركة في مجال كرة القدم، مشيراً إلى أن خبرته الواسعة وشخصيته المؤثرة ستحدث تأثيراً كبيراً على مستقبل أندية ريد بول.

يمثل تعيين كلوب في المنصب خطوة جديدة في مسيرته، بعيداً عن الضغوط اليومية للتدريب الميداني، حيث يتفرغ للتركيز على إدارة وتطوير المشروعات الكبيرة، ما يجعله في موقع قادر على إحداث تأثير طويل الأمد في عالم كرة القدم.