النصر وبني ياس إلى نهائي كأس الاتحاد للطائرة



معتصم عبدالله (أبوظبي)



ضرب النصر وبني ياس، موعداً مرتقباً في نهائي كأس الاتحاد للكرة الطائرة، أولى مسابقات «فئة الرجال» موسم 2024- 2025، بفوز «العميد» على الوصل 3-1، وتفوق «السماوي» أمام حتا 3-1، في مباراتي نصف النهائي.

وكسب «العميد» مواجهة «الديربي» أمام الوصل، بنتائج الأشواط «25- 23 و24- 26 و27- 25 و25- 17»، فيما تفوق «السماوي» على حتا بنتائج الأشواط «19- 25 و25- 22 و25- 21 و25- 21»، ليضرب «الأزرق» و«السماوي» موعداً منتظراً في النهائي الذي يتضمن إقامة 3 مباريات بينهما يحرز اللقب من يفوز بمباراتين فيهما.

ويتصدر النصر قائمة أبطال «كأس الاتحاد»، برصيد 7 ألقاب، مقابل 6 ألقاب لشباب الأهلي والجزيرة، الوصل «5 ألقاب»، بني ياس والعين «3 ألقاب»، عجمان «لقب».

وبعيداً عن سباق المنافسة اللقب، شهدت بقية مباريات «تحديد المراكز»، فوز شباب الأهلي على الجزيرة 3-1 في مباراة تحديد المركز الخامس، فيما تفوق عجمان على العين 3-0 في تحديد المركز السابع.