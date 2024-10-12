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الرياضة

النصر وبني ياس إلى نهائي كأس الاتحاد للطائرة

النصر وبني ياس إلى نهائي كأس الاتحاد للطائرة
12 أكتوبر 2024 11:48

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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ضرب النصر وبني ياس، موعداً مرتقباً في نهائي كأس الاتحاد للكرة الطائرة، أولى مسابقات «فئة الرجال» موسم 2024- 2025، بفوز «العميد» على الوصل 3-1، وتفوق «السماوي» أمام حتا 3-1، في مباراتي نصف النهائي.
وكسب «العميد» مواجهة «الديربي» أمام الوصل، بنتائج الأشواط «25- 23 و24- 26 و27- 25 و25- 17»، فيما تفوق «السماوي» على حتا بنتائج الأشواط «19- 25 و25- 22 و25- 21 و25- 21»، ليضرب «الأزرق» و«السماوي» موعداً منتظراً في النهائي الذي يتضمن إقامة 3 مباريات بينهما يحرز اللقب من يفوز بمباراتين فيهما.
ويتصدر النصر قائمة أبطال «كأس الاتحاد»، برصيد 7 ألقاب، مقابل 6 ألقاب لشباب الأهلي والجزيرة، الوصل «5 ألقاب»، بني ياس والعين «3 ألقاب»، عجمان «لقب».
وبعيداً عن سباق المنافسة اللقب، شهدت بقية مباريات «تحديد المراكز»، فوز شباب الأهلي على الجزيرة 3-1 في مباراة تحديد المركز الخامس، فيما تفوق عجمان على العين 3-0 في تحديد المركز السابع.

الإمارات
الكرة الطائرة
النصر
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الوصل
حتا
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