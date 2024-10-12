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الرياضة

«طلّة ياس» تخطف الأضواء في كأس الوثبة بمضمار تولوز

«طلّة ياس» تخطف الأضواء في كأس الوثبة بمضمار تولوز
12 أكتوبر 2024 11:59

عصام السيد (أبوظبي)
أكدت المهرة «طلّة» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تألقها وأحقيتها بالترشح، بفوز لافت بسباق كأس الوثبة ستاليونز بري نيدجاري المخصص للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم بمضمار تولوز الفرنسي، البالغة جائزته 16 ألف يورو، تحت مظلة «النسخة 16» لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.
واجتمع لسباق كأس الوثبة ستاليونز بري نيدجاري لمسافة 2100 متر، نخبة من الخيول في سن أربع سنوات فما فوق، ولكن «طلّة»، وبإشراف دو جوليمين، وقيادة كليمنت ميريل، أظهرت معدنها الحقيقي، وتمكنت من التفوق بفارق 3.5 طول عن المهر «الجارف» للخيالة السلطانية العُمانية، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد وبقيادة مايكل فورست.
وسجلت المهرة «طلّة» المنحدرة من نسل «جلود الخالدية»، والفرس «أسرار» زمناً قدره 2:21:00 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «كنزا دو كارير» لأشرف أبو كراز، بقيادة فالنتين سيجوي، وبإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.

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