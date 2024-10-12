السبت 12 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برونو فرنانديز يتحمل مسؤولية المعاناة مع «اليونايتد»!

برونو فرنانديز يتحمل مسؤولية المعاناة مع «اليونايتد»!
12 أكتوبر 2024 13:01

 
مانشستر (رويترز)

أخبار ذات صلة
«جزاء سنمار».. تن هاج يقترب من تشافي وأليجري وساوثجيت!
كلوب.. «بعيداً عن العشب»!


أكد برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عزمه على استعادة لمسته التهديفية، وقال إنه يتحمل مسؤولية المعاناة في الوصول إلى الشباك.
وسجل اليونايتد خمس مرات فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو ثاني أسوأ سجل تهديفي في المسابقة، ويتفوق فقط على ساوثهامبتون الصاعد حديثاً.
وسجل لاعب خط الوسط البرتغالي (30 عاماً) 54 هدفاً في 166 مباراة في الدوري مع اليونايتد، لكنه لم يسجل أي هدف هذا الموسم.
وقال فرنانديز لوسائل الإعلام البرتغالية، قبل مباراة منتخب بلاده أمام بولندا في دوري الأمم الأوروبية: «بالنسبة للنادي، أنا أريد التحسن بمجرد عودتي إلى هناك، والتأكد من تسجيلي للأهداف مرة أخرى، ويجب أن أتحمل مسؤولية ذلك لأنني لاعب وسط يسجل الكثير من الأهداف، وعلى مر السنين كنت أسجل الكثير من الأهداف، ويجب أن أرتقي إلى مستوى التوقعات، ولدي أيضاً معاييري الخاصة، ولا أتراجع في ذلك، لم أسجل أي هدف للنادي بعد، وآمل بمجرد وصولي إلى هناك أن أتمكن من التسجيل ومساعدة النادي على العودة إلى طريق الانتصارات والوصول إلى مستوى جيد».
ويستضيف اليونايتد منافسه برنتفورد صاحب المركز 11 يوم 19 أكتوبر.
ويحتل اليونايتد المركز 14 في الترتيب بثماني نقاط من سبع مباريات، مع معاناة الفريق من أسوأ بداية له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
برونو فيرنانديز
البرتغال
دوري الأمم الأوروبية
آخر الأخبار
عبد المجيد عبدالله.. طرب أصيل في «الاتحاد أرينا»
الترفيه
عبد المجيد عبدالله.. طرب أصيل في «الاتحاد أرينا»
اليوم 13:11
برونو فرنانديز يتحمل مسؤولية المعاناة مع «اليونايتد»!
الرياضة
برونو فرنانديز يتحمل مسؤولية المعاناة مع «اليونايتد»!
اليوم 13:01
«الهلال» تُجَمّع مساعدات «الإمارات معك يا لبنان» بميناء أبوظبي غداً
علوم الدار
«الهلال» تُجَمّع مساعدات «الإمارات معك يا لبنان» بميناء أبوظبي غداً
اليوم 12:18
«جزاء سنمار».. تن هاج يقترب من تشافي وأليجري وساوثجيت!
الرياضة
«جزاء سنمار».. تن هاج يقترب من تشافي وأليجري وساوثجيت!
اليوم 12:12
«طلّة ياس» تخطف الأضواء في كأس الوثبة بمضمار تولوز
الرياضة
«طلّة ياس» تخطف الأضواء في كأس الوثبة بمضمار تولوز
اليوم 11:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©