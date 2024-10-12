برونو فرنانديز يتحمل مسؤولية المعاناة مع «اليونايتد»!



مانشستر (رويترز)



أكد برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عزمه على استعادة لمسته التهديفية، وقال إنه يتحمل مسؤولية المعاناة في الوصول إلى الشباك.

وسجل اليونايتد خمس مرات فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو ثاني أسوأ سجل تهديفي في المسابقة، ويتفوق فقط على ساوثهامبتون الصاعد حديثاً.

وسجل لاعب خط الوسط البرتغالي (30 عاماً) 54 هدفاً في 166 مباراة في الدوري مع اليونايتد، لكنه لم يسجل أي هدف هذا الموسم.

وقال فرنانديز لوسائل الإعلام البرتغالية، قبل مباراة منتخب بلاده أمام بولندا في دوري الأمم الأوروبية: «بالنسبة للنادي، أنا أريد التحسن بمجرد عودتي إلى هناك، والتأكد من تسجيلي للأهداف مرة أخرى، ويجب أن أتحمل مسؤولية ذلك لأنني لاعب وسط يسجل الكثير من الأهداف، وعلى مر السنين كنت أسجل الكثير من الأهداف، ويجب أن أرتقي إلى مستوى التوقعات، ولدي أيضاً معاييري الخاصة، ولا أتراجع في ذلك، لم أسجل أي هدف للنادي بعد، وآمل بمجرد وصولي إلى هناك أن أتمكن من التسجيل ومساعدة النادي على العودة إلى طريق الانتصارات والوصول إلى مستوى جيد».

ويستضيف اليونايتد منافسه برنتفورد صاحب المركز 11 يوم 19 أكتوبر.

ويحتل اليونايتد المركز 14 في الترتيب بثماني نقاط من سبع مباريات، مع معاناة الفريق من أسوأ بداية له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز.