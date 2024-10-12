جماهير برشلونة تطالب يامال بالحصول على إنذار!

مراد المصري (أبوظبي)

طلبت جماهير برشلونة من لامين يامال نجم الفريق الحالي، الحصول على بطاقة صفراء عندما يلعب في صفوف منتخب إسبانيا ضد الدنمارك، الليلة، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، وذلك لأن هذه البطاقة ستعني غياب اللاعب تلقائياً عن فترة التوقف الدولي المقبل بداعي تراكم الإنذارات، وبالتالي حصوله على فترة راحة إضافية في ظل ضغط المباريات الحالي لـ «البلوجرانا».

وأفردت صحيفة «سبورت» الكتالونية، تقريراً ألمحت فيه أن حصول يامال على البطاقة الصفراء، سيكون في مصلحة نادي برشلونة، وذلك في وقت يستمر فيه الجدل جراء ضغط المباريات، الذي يتعرض له اللاعبون في الوقت الحالي.

وكان لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، دافع عن نفسه بخصوص مشاركة يامال الدولية، وقال مخاطباً ناديه برشلونة: «إذا كنت تملك يامال في 70 مباراة، فأنا أملكه مرة واحدة في الشهر، لا أعتقد أن مسؤولية إراحته أو عدمها تقع على عاتق المنتخب، بل يجب أن تقع على عاتق أولئك الذين يقضي معظم الوقت معهم».