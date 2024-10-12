إنييستا يستقر في دبي عقب الاعتزال



مراد المصري (أبوظبي)



كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، عن أن أندريس إنييستا نجم منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق، اختار الاستقرار رفقة أسرته في دبي، وذلك لمدة عامين على الأقل، قبل التفكير في العودة إلى بلاده للعمل في المجال الإداري أو التدريبي مع «البلوجرانا».

ولعب إنييستا الموسم الماضي في نادي الإمارات، قبل أن يعلن الاعتزال، بعد مسيرة حافلة جعلته أحد أساطير الكرة الإسبانية والعالمية، مع أسلوب الحياة الذي تتميز به الدولة، وما تقدمه لجميع المقيمين من مختلف الجنسيات حول العالم، من الأمان والتطور والتسامح، وجودة التعليم والصحة، فإن ذلك جعل إنييستا، يختار البقاء هنا رفقة أسرته.



