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الرياضة

الشارقة يُجهز أكثر من مفاجأة للقاء النصر في الكأس

الشارقة يُجهز أكثر من مفاجأة للقاء النصر في الكأس
12 أكتوبر 2024 14:26

علي معالي (أبوظبي)
ينتظر الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة، عودة لاعبه الدولي الكوري الجنوبي تشو يو مين، عقب مباراة «الثلاثاء» أمام منتخب العراق في الجولة الرابعة من تصفيات آسيا لكأس العالم، حيث يستعد «الملك» لمباراة غاية في الأهمية والقوة ضد النصر في دور الـ16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والمقررة باستاد آل مكتوم.
وباستثناء اللاعب الكوري، فإن جميع عناصر الشارقة تبدو مكتملة، خاصة أن الدولي التونسي فراس بالعربي لم ينضم لصفوف منتخب بلاده مؤخراً، حيث خاض «نسور قرطاج» مباراة بالجولة الثالثة ضد جزر القمر، وخسرها في تونس بهدف، وسوف يلعب مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل أيضاً.
وجاء اعتذار فراس بالعربي عن عدم الانضمام لمنتخب تونس في هذه الفترة لظروف خاصة باللاعب في مصلحة «الملك»، حيث سيكون واحداً من الأوراق المهمة في تشكيلة الفريق بعد المستوى المتميز الذي أظهره اللاعب، ويمكن للدولي الآخر تشو يو مين الوجود في القائمة الأساسية لمباراة الشارقة مع النصر إذا عاد جاهزاً بدنياً قبل لقاء الجمعة، وكان الكوري قد شارك أساسياً في قائمة منتخب بلاده ضد الأردن في المباراة التي انتهت لمصلحة كوريا 2-0 على استاد عمان الدولي.
وهناك تفاؤل كبير يسود صفوف الشارقة في ظل تصدر الفريق لدوري أدنوك للمحترفين، والحالة الفنية الجيدة لعدد من اللاعبين، خاصة كايو لوكاس وفراس بالعربي، والكرواتي داركو نياسميتش، وهناك أكثر من مفاجأة يرتبها كوزمين، سواء بالبرازيلي الشاب جيليرمي بيرو، أو تايرون كونراد السورينامي، ومعهما لوان بيريرا وكمارا، حيث سيعتمد الروماني على قوته الهجومية الضاربة في ظل التنافس الشرس حالياً بين أكثر من لاعب ليكون ضمن قائمة المباراة، خاصة الجديد تايرون، والإسباني القديم باكو ألكاسير.
وانتظم «الملك» في تدريباته بمنتهى القوة، أملاً في تحقيق انتصار يجعله قريباً نسبياً من استعادة لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويدرس كوزمين «العميد»، من خلال مشاهدته لآخر مبارياته لوضع الخطة المناسبة، في ظل حالة التطور الفنية والمعنوية التي يعيشها النصر هذا الموسم.

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