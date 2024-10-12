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الرياضة

7 ميداليات إماراتية في «عربية البلياردو والسنوكر»

7 ميداليات إماراتية في «عربية البلياردو والسنوكر»
12 أكتوبر 2024 14:46

الرياض (وام)
رفع المنتخب الوطني محصلته في منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، للعموم والناشئين، المقامة حالياً في العاصمة السعودية «الرياض»، إلى 7 ميداليات، بعدما أضاف 3 ميداليات جديدة.
ففي منافسات السنوكر، حصل منتخبنا على الميدالية الفضية في مسابقة فرق الرجال، بعدما خسر الثنائي المكون من محمد الجوكر ومحمد شهاب، في المباراة النهائية أمام نظيره العراقي، الذي فاز بالذهبية بنتيجة 3-1.
وفي مسابقة فردي الناشئين، خسر سيف الزعابي أمام المصري أدهم إسماعيل في نصف نهائي فردي السنوكر بنتيجة 1-3 ليحصل على الميدالية البرونزية.
وفي مسابقة البلياردو، وضمن منافسات زوجي الـ10 كرات للرجال، حصل منتخبنا على الميدالية البرونزية، بعد الخسارة من نظيره البحريني بنتيجة 8-9. وبهذه المحصلة رفع منتخبنا رصيده في البطولة إلى 7 ميداليات، بواقع ذهبيتين، وفضية، و4 برونزيات.

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