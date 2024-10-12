السبت 12 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الصليبي» يهدد مدافع مارسيليا

«الصليبي» يهدد مدافع مارسيليا
12 أكتوبر 2024 15:01

 
مارسيليا (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
كولومبيا.. «المرارة الأولى»!
الإكوادور وباراجواي.. «الهجوم العقيم»!


أصيب الأرجنتيني الشاب فالنتين كاربوني، لاعب وسط مارسيليا الفرنسي، بالتواء في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، خلال تجمع منتخب بلاده، بحسب ما أعلن النادي المتوسطي.
وأشارت بعض الصحف المحلية إلى قطع في الرباط الصليبي، ما قد يبعد اللاعب عدة أشهر عن الملاعب مع احتمال انتهاء موسمه.
وأوضح مارسيليا في بيان أن اللاعب «سيخضع لجراحة، ويتبع البروتوكول الطبي».
أصيب اللاعب الذي استدعي إلى تشكيلة منتخب الأرجنتين خلال التمارين، وأظهرت الفحوص حجم الضرر.
وهذه ضربة كبيرة للاعب «19 عاماً»، وصاحب 3 مباريات دولية.
وصل إلى مارسيليا معاراً من الإنتر الإيطالي مع خيار الشراء، علماً أنه تألق الموسم الماضي، عندما لعب مع مونزا في «سيري أ».
ورغم أن مارسيليا لم يستخدمه كثيراً، منذ بداية الموسم، إلا أنه انضم إلى لائحة مصابيه التي تشمل المهاجم الكاميروني فارس مومباجنا الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي في المباراة الأولى من الموسم ضد بريست في أغسطس.

الدوري الفرنسي
مارسيليا
الأرجنتين
إنتر ميلان
آخر الأخبار
قصف أميركي على داعش (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي يعلن قصف مواقع لتنظيم داعش
اليوم 17:24
«الأبيض الأولمبي» يتأهب للودية الثانية أمام «الأخضر 21»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يتأهب للودية الثانية أمام «الأخضر 21»
اليوم 17:21
سينر.. نهائي «تأكيد الزعامة» في شنغهاي
الرياضة
سينر.. نهائي «تأكيد الزعامة» في شنغهاي
اليوم 17:19
قصف مستودع وقود في لوغانسك
الأخبار العالمية
أوكرانيا تقصف منشأة نفطية في لوغانسك
اليوم 17:09
انتخاب أحمد البحر لعضوية «آسيوي» كرة الطاولة
الرياضة
انتخاب أحمد البحر لعضوية «آسيوي» كرة الطاولة
اليوم 17:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©