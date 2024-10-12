«الصليبي» يهدد مدافع مارسيليا



مارسيليا (أ ف ب)



أصيب الأرجنتيني الشاب فالنتين كاربوني، لاعب وسط مارسيليا الفرنسي، بالتواء في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، خلال تجمع منتخب بلاده، بحسب ما أعلن النادي المتوسطي.

وأشارت بعض الصحف المحلية إلى قطع في الرباط الصليبي، ما قد يبعد اللاعب عدة أشهر عن الملاعب مع احتمال انتهاء موسمه.

وأوضح مارسيليا في بيان أن اللاعب «سيخضع لجراحة، ويتبع البروتوكول الطبي».

أصيب اللاعب الذي استدعي إلى تشكيلة منتخب الأرجنتين خلال التمارين، وأظهرت الفحوص حجم الضرر.

وهذه ضربة كبيرة للاعب «19 عاماً»، وصاحب 3 مباريات دولية.

وصل إلى مارسيليا معاراً من الإنتر الإيطالي مع خيار الشراء، علماً أنه تألق الموسم الماضي، عندما لعب مع مونزا في «سيري أ».

ورغم أن مارسيليا لم يستخدمه كثيراً، منذ بداية الموسم، إلا أنه انضم إلى لائحة مصابيه التي تشمل المهاجم الكاميروني فارس مومباجنا الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي في المباراة الأولى من الموسم ضد بريست في أغسطس.