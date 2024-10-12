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الرياضة

تغريم والد نجم توتنهام بسبب «سوء المعاملة»!

تغريم والد نجم توتنهام بسبب «سوء المعاملة»!
12 أكتوبر 2024 15:29

سيول (أ ف ب)
أمرت محكمة في كوريا الجنوبية والد نجم توتنهام الإنجليزي لكرة القدم سون هيونج مين بدفع غرامة بنحو 2220 دولار، بسبب سوء معاملة الأطفال في أكاديميته، بحسب ما ذكرت تقارير.
وسون وونج-جونج هو لاعب كرة قدم سابق كتب مذكراته الأكثر مبيعاً، وتوضح كيف ساعد ابنه في أن يصبح أحد أفضل مهاجم الدوري الإنجليزي.
لكن هذه السنة تقدمت عائلة أحد الطلاب في أكاديميته بشكوى بسبب سوء المعاملة، وضربه من قبل سون هيونج يون شقيق لاعب توتنهام، ما خلّف كدمة كبيرة على فخذه الأيسر.
وبحسب العائلة، واجه الطالب وزملاؤه اعتداء لفظياً من قبل سون الوالد.
وأمرت المحكمة سون وونج جونج وسون هيونج يون وشخصاً ثالثاً بدفع غرامة بقيمة 3 ملايين وون لانتهاك قانون رعاية الطفل، بحسب وكالة يونهاب للأنباء ووسائل إعلام كورية جنوبية أخرى.
وفرض أيضاً على الثلاثي، الذي يمكنه استئناف العقوبة في غضون أسبوع، وجوب إكمال 40 ساعة من الجلسات التعليمية حول إساءة معاملة الأطفال.
وجاء قرار محكمة تشونتشيون الجمعة، بعد توجيه النيابة العامة الاتهامات بحق الأشخاص الثلاثة في أغسطس وطلبها فرض الغرامة عليهم.
وكان والد سون أقر بوقوع الحادث، لكنه نفى أن يكون اعتداء جسدياً.
وقال ابن الثانية والستين في بيان: «لم تكن هذه الحادثة عقوبة جسدية، بل كانت عملاً متفق عليه بشكل متبادل كجزء من التدريب البدني».
وأضاف أن اللاعب جاء في المركز الأخير في سباق، وكان من المفترض أن «يُضرب مرة واحدة» على فخذه.
واعترف سون بأن أساليب تدريبه لم ترق إلى مستوى المعايير الجديدة لحقوق اللاعبين، موضحاً: «سأقوم ببعض البحث الذاتي لتعويض إصراري على أسلوبي».

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