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الرياضة

«أبيض الناشئين» يُغادر إلى معسكر تايلاند

«أبيض الناشئين» يُغادر إلى معسكر تايلاند
12 أكتوبر 2024 16:58

 
أبوظبي (الاتحاد)

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غادر منتخب الناشئين لكرة القدم إلى تايلاند، لإقامة معسكره الخارجي، الذي يأتي ضمن استعداداته للمشاركه في التصفيات الآسيوية تحت 17 سنة التي تستضيفها لاوس من 19 إلى 27 أكتوبر الجاري.
ويخوض «أبيض الناشئين» في معسكره الخارجي مباراة ودية أمام نظيره التايلاندي يوم الأربعاء المقبل.
وضمت قائمة المنتخب 23 لاعباً، هم: هود المنهالي، هزاع فيصل، عبدالله راشد، مايد اليماحي، فيصل محمد، عبدالله فهد، سعد مبارك، سهيل النوبي، مايد عادل، فهد خليل، إبراهيم يوسف، محمد ناصر، سالم عصام، محمد أحمد، محمد بطي، علي حسن، فارس علي، محمد يوسف، عمير يوسف، عبيد عمران، حميد إبراهيم، سعيد علي، سلطان ناصر.
وكان «أبيض الناشئين» قد اختتم محطة الإعداد الأخيرة بدبي، وخاض مباراة ودية أمام منتخب هونج كونج، وحقق الفوز 4-1.

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منتخب الناشئين
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